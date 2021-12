Corona-Pandemie trifft auch die Weihnachts-Gottesdienste

Die Auferstehungskirche an der Vestischen Straße in Oberhausen-Osterfeld.

Oberhausen. Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus so gering wie möglich zu halten, zelebriert eine Oberhausener Gemeinde nur einen Gottesdienst.

Die Corona-Pandemie führt zu Einschränkungen der katholischen und evangelischen Gemeinden in Oberhausen, die den bei vielen Gläubigen so beliebten Weihnachtsgottesdienst an Heiligabend besuchen wollen.

Nun kündigt die Osterfelder Evangelische Auferstehungskirchengemeinde an, dass an Heiligabend nur nachts um 23 Uhr der klassische Weihnachtsgottesdienst zelebriert wird. Die Osterfelder Auferstehungskirche an der Vestischen Straße 86 wird allerdings als Ausgleich auch nachmittags und abends von 14 Uhr bis 16.30 Uhr und von 17.30 Uhr bis 19 Uhr geöffnet sein – nur ohne Gottesdienst. Schon im letzten Jahr waren viele Weihnachtsgottesdienste wegen der damals so hohen Inzidenzlage abgesagt worden.

Kirche wird weihnachtlich geschmückt

So können Gläubige vereinzelt um Gottes Segen bitten und die besondere Weihnachtsatmosphäre in der Kirche genießen. Die Gemeinde wird den Kirchenraum farbig illuminieren und mit weihnachtlicher Musik beschallen. Von Zeit zu Zeit wird die Weihnachtsgeschichte erzählt. „Man kann zu diesen Zeiten kommen, durch die Kirche gehen, an einem kleinen Angebot für Kinder teilnehmen, die Krippe anschauen und das Friedenslicht mitnehmen“, schreibt Pfarrerin Ursula Harfst. So hoffe die Auferstehungskirchengemeinde sowohl das Bedürfnis vieler nach Abstand und Sicherheit zu erfüllen, als auch ein schönes und spirituelles Weihnachtserlebnis zu ermöglichen.

2G-Regel für Erwachsene an Heiligabend

Für Erwachsene (ab 16 Jahre) gilt an Heiligabend die 2G-Regel. Alle anderen Gottesdienste (25. Dezember. weihnachtliche Andacht um 17 Uhr, 26. Dezember um 10.30 Uhr sowie der ökumenische Silvester-Gottesdienst am 31. Dezember um 18 Uhr sowie der Gottesdienst im neuen Jahr am 2. Januar um 10.30 Uhr) finden unter der 3G-Regel statt.

