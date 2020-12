Corona-Pandemie - sieben weitere Todesfälle in Oberhausen

Krisenstabsleiter Michael Jehn appelliert wenige Stunden vor dem Jahreswechsel nochmals an die Oberhausener Bevölkerung, sich an die Corona-Regeln strikt zu halten.

Oberhausen Auch am letzten Tag des Jahres haben die Stadt und der Corona-Krisenstab am Donnerstagmittag die Zahlen zur Corona-Krise aktualisiert.

Bedauerlicherweise gibt es im Zusammenhang mit Corona in Oberhausen sieben weitere Todesfälle zu beklagen.

Das berichten die Stadtpressestelle und der Corona-Krisenstab in einer aktuellen Mitteilung von Donnerstagmittag. Bei den Verstorbenen handelt es sich danach um vier Frauen im Alter von 74, 84, 87 und 97 Jahren sowie um drei Männer im Alter von 39, 59 und 81 Jahren.

>>>Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen Newsletter abonnieren: So abonnieren Sie den kostenlosen Oberhausen-Newsletter.<<<

Die Stadt verbindet diese Meldung mit dem bekannten Hinweis, dass nach dem Infektionsschutzgesetz sowohl Personen, die an Corona verstorben sind als auch solche, die mit Corona gestorben sind, Eingang in diese Zählung finden.

Die aktuellen Zahlen (in Klammern die Zahlen vom 30.12.2020)

Aktuell infizierte Personen: 1042 (1033)

Inzwischen wieder genesene Personen: 4250 (4150)

Todesfälle: 124 (117)

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 1859 (1853)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 5409 (5300)

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 169,4 (163,2)

Appell von Krisenstabsleiter Michael Jehn

Krisenstabsleiter Michael Jehn appelliert wenige Stunden vor dem Jahreswechsel nochmals an die Oberhausenerinnen und Oberhausener: "Halten Sie sich bitte an die Regelungen und beschränken Sie auch im privaten Bereich Ihre Kontakte, auch wenn wir alle in diesem Jahr auf liebgewonnene Gewohnheiten verzichten müssen. So schützen Sie sich und andere."

Ausgangsbeschränkung und Kontrollen

Für den 1. Januar 2021 gilt die Ausgangsbeschränkung von 2.00 Uhr bis 5.00 Uhr und von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr am Folgetag. Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) überwachen die Ausgangssperre weiterhin.

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 156 (167) Personen; davon werden 18 (19) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 13 (13) von ihnen werden beatmet.

Testungen

In Oberhausen wurden bislang 61.879 (61.812) Tests durchgeführt.

Impfungen

Insgesamt wurden mit Stand 31. Dezember 557 Personen in stationären Einrichtungen geimpft. Für den 1. und 2. Januar sind insgesamt 243 Impfungen in zwei Einrichtungen vorgeplant.

Erweiterter Notdienst der niedergelassenen Ärzte

Oberhausener Arztpraxen bieten zum Jahresauftakt und dem darauffolgenden Sonntag Akut-Infekt-Sprechstunden an:

1.1.21: 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr - MVZ Sterkrade Dr. Nagels u. Partner, Hermann-Albertz-Str. 61, Tel. 0208 645688.

2.1.21 und 3.1.21: 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr - Revierparkpraxis Osterfeld, Bottroper Str. 244, Tel. 0208 890930.