Die Energieversorgung Oberhausen (EVO) hat an ihrem Standort Danziger Straße direkt an der Innenstadt kräftig investiert: Die Fassade der Zentrale wurde gedämmt, begrünt und mit Spezialglas versehen – für 4,5 Millionen Euro. Und zwei neue Gasmotoren zur Strom- und Wärmeproduktion für zwölf Millionen Euro in Betrieb genommen.