Corona-Pandemie: 84-Jähriger in Oberhausen ist verstorben

Oberhausen. Einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona hat die Stadt Oberhausen bekannt gegeben. Damit sind nun 15 Covid-19-Todesfälle bekannt.

Ein 84-jähriger Mann aus Oberhausen ist „im Zusammenhang mit Corona“ verstorben. Das hat die Stadt am Freitagnachmittag mitgeteilt. Der Krisenstab weist darauf hin, dass der Verstorbene keine wesentlichen Vorerkrankungen gehabt habe, und macht gleichzeitig darauf aufmerksam, dass nach dem Infektionsschutzgesetz in die Zählung der Todesfälle sowohl Personen, die an Corona verstorben sind, als auch solche, die mit Corona gestorben sind, Eingang finden. Das Robert-Koch-Institut nehme als Bundesbehörde für Infektionskrankheiten hier keine Unterscheidung vor. Damit zählt die Corona-Statistik seit Ausbruch der Pandemie 15 verstorbene Menschen in der Stadt.

Tagesmutter positiv auf Corona getestet

Einen Coronafall meldet der Krisenstab aktuell aus der Kindertagespflegestelle „Die Arche“ an der Danziger Straße. Hier ist eine Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt hat aufgrund der ermittelten Kontakte für 39 Kinder und acht Beschäftigte Quarantäne angeordnet.

Im Vergleich zu Nachbarstädten wie Duisburg steht Oberhausen mit Blick auf die Corona-Fallzahlen noch einigermaßen gut da. Gilt Duisburg mit einem Inzidenzwert (Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen) von 43,1 und aktuell 245 Coronafällen als Corona-Hotspot, so liegt Oberhausen mit einem Inzidenzwert von 19,4 und aktuell 62 Infizierten noch deutlich darunter.

Bei dem Coronafall an der Gesamtschule Osterfeld handelt es sich übrigens nicht, wie erst von der Stadt angegeben, um einen Schüler, sondern um ein Mitglied des Lehrpersonals. Deshalb auch die hohe Zahl von Kontaktpersonen (100 Schüler der Klassen 5e und 9c, sechs Lehrer), die in Quarantäne geschickt wurden.

