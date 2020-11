Corona Oberhausen: Inzidenzwert steigt laut RKI auf 143,3

Oberhausen. Die Sieben-Zage-Inzidenz ist in Oberhausen laut RKI am Sonntag auf 143,3 gestiegen. 27 neue Fälle wurden gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberhausen liegt dem Robert-Koch-Institut zufolge am Sonntag bei 143,3 und ist damit leicht gestiegen. (Vortag: 140,4).

Weiterer Corona-Todesfall in Oberhausen

Das RKI meldet am Sonntag einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus. Damit steigt die Gesamtzahl der Todesopfer seit Ausbruch der Pandemie auf 33. Am Freitag meldete Oberhausen fünf Corona-Todesfälle , so viel wie noch nie an einem Tag.

Bis 0 Uhr wurden dem RKI am Sonntag 27 neue Fälle übermittelt. Seit Beginn der Pandemie wurden in Oberhausen damit insgesamt 2959 Infektionen gemeldet.