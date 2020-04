Corona: Müssen Beschäftigte bald noch mehr arbeiten?

Die rund 1100 Oberhausener Arbeitnehmer in der Lebensmittelbranche sorgen entscheidend dafür, dass die Regale vor Ort in den Supermärkten nicht leer bleiben.

Oberhausen. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten warnt die Politik, die Corona-Krise zu nutzen, um Arbeitsschutzgesetze für Beschäftigte zu lockern.

Trotz aller Dankesreden an die Beschäftigten im Lebensmittel-Einzelhandel und in der Lebensmittel-Produktion befürchtet die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) neue Belastungen für Arbeitnehmer.

Da es keine Lebensmittel-Versorgungsengpässe gebe, warnt die NGG, die Corona-Krise dazu zu nutzen, einschneidende Eingriffe in das Arbeitszeitgesetz vorzunehmen. „Corona darf nicht dafür herhalten, die Höchstgrenzen bei der Arbeitszeit auszuhebeln. In Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen haben wir in der Lebensmittelindustrie längst die nötige Flexibilität, um Hochphasen zu stemmen. Sonst wären die Supermarktregale ja längst leer“, sagt Adnan Kandemir, Gewerkschaftssekretär der NGG-Region Ruhrgebiet.

Extraschichten an der Tagesordnung

Das derzeit gültige Arbeitszeitgesetz setzt ein klares Limit: nicht mehr als zehn Stunden am Tag und nicht mehr als 60 Stunden pro Woche. Gesetzliche Standards seien wichtig, sonst leide am Ende die Gesundheit der Beschäftigten, meint Kandemir: „Wer eine Zwölf-Stunden-Schicht in der Backwarenindustrie hinter sich hat, bei dem steigt die Unfallgefahr.“

In Oberhausen arbeiten aktuell rund 1100 Beschäftigte in der Lebensmittelbranche. „Überstunden und Extra-Schichten sind schon seit Wochen an der Tagesordnung. Die Menschen arbeiten am Limit, damit Aldi, Lidl, Rewe, Edeka & Co. die Ware nicht ausgeht.“ Die Politik habe dies erkannt und die Lebensmittelbranche nicht ohne Grund für „systemrelevant“ erklärt.