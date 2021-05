Corona-Lockerungen: Kita-Betreiber mahnen zur Vorsicht

Auch in Oberhausen können alle Betreuungseinrichtungen wie Kitas und Kindertagespflege ab Montag, 7. Juni, wieder in den Regelbetrieb zurückkehren.

Oberhausen. In Oberhausen können alle Betreuungseinrichtungen ab Montag, 7. Juni, in den Regelbetrieb zurückkehren. Das bereitet einigen Trägern Sorge.

Auch in Oberhausen können alle Betreuungseinrichtungen wie Kitas und Kindertagespflege ab Montag, 7. Juni, wieder in den Regelbetrieb zurückkehren. Das hatte das NRW-Familienministerium in einem Schreiben am 26. Mai angekündigt. Damit werden wieder alle Kinder voll betreut – auch die Stundenreduzierung wird wieder aufgehoben.

„Wir freuen uns darüber, dass wir den Kindern wieder uneingeschränkte Bildungsangebote vor Ort ermöglichen können“, sagt zwar die Geschäftsführerin des Kita Zweckverbands im Bistum Essen, Mirja Wolfs. Der freie Träger betreibt in Oberhausen 27 Kitas. Doch: „Wir blicken mit großer Sorge auf die zeitnahe Rückkehr in den Regelbetrieb.“ Denn die Ansteckungsraten mit Covid-19 seien immer noch recht hoch. Gerade durch die neuen Mutanten sind Kinder zunehmend betroffen.“

Durch feste Gruppen mussten kaum noch Kitas geschlossen werden

Zwar seien die Beschäftigten durch Impfungen bereits besser geschützt als noch vor einigen Monaten, Kinder setze man aber nach wie vor uneingeschränkt der Infektionsgefahr aus. In politischen Gremien hatte sich der Kita Zweckverband deshalb zuletzt für die Fortführung des eingeschränkten Regelbetriebs bis zu den Sommerferien ausgesprochen. „Dank der festen Gruppen und der Reduzierung des Betreuungsumfangs mussten Einrichtungen kaum noch vollständig geschlossen werden“, betont Mirja Wolfs. Jetzt seien Kinder, Mitarbeitende und Familien mehr denn je aufgefordert, alle Hygienemaßnahmen verantwortungsvoll einzuhalten und Testmöglichkeiten vollständig auszuschöpfen – etwa mit den Lolli-Tests, die den Kitas ab sofort zur Verfügung stehen.

