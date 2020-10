Corona-Lage spitzt sich zu: Einzelhandel und Gastro kämpfen

Menden. Corona hat auch die Hönnestadt fest im Griff. Einzelhandel und Gastronomie leiden. Die Kunden bleiben aus, die Existenzen sind mehr als bedroht.

Es ist kein Ende in Sicht: Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Mendener Einzelhändler und Gastronomen fürchten sich regelrecht vor der zweiten Welle. Auch die Kultur in der Hönnestadt sollte nun eigentlich wieder vorangetrieben werden. Doch ob künftig wieder Veranstaltungen im Theater am Ziegelbrand stattfinden werden, bleibt fraglich.

Einzelhandel

„Ich bin wirklich einfach sprachlos, es macht mir Angst und es macht mich traurig“, sagt Jenni Gröhlich vom Mendener Stadtmarketing. Die Lage sei eine Katastrophe für den Einzelhandel. „Es ist unabhängig davon, was da noch beschlossen wird“, betont Gröhlich. Denn die Empfehlungen der Bundesregierung, Zuhause zu bleiben, nicht mehr rauszugehen und nur noch das Nötigste einzukaufen, bringen erhebliche Folgen für die Einzelhändler mit sich. Zwar sind und bleiben die Geschäfte in der Hönnestadt geöffnet, doch Kunden sind kaum zu sehen. „Wenn man ein inhabergeführtes Geschäft hat, steht man manchmal 40 Stunden die Woche quasi alleine im Laden.“

Bei einem Lockdown habe man wenigstens das Geschäft geschlossen und ist nach Hause gegangen, so Gröhlich. Nun aber sind und bleiben Geschäfte geöffnet, Personal, Miete, Strom und Co. müssen bezahlt werden – doch die Einnahmen bleiben aus. Außerdem betont sie, dass es während des ersten Lockdowns Hilfe vom Staat für den Einzelhandel gab. Nun sei es in ihren Augen ein Trauerspiel. Der Handel leide – schon wieder. „ und nun geht es wieder von vorne los.“ Es gehe um Existenzen, Einzelhändler haben Angst, so wie Jenni Gröhlich selbst. Sie betont im Gespräch mit der Westfalenpost mehrmals, dass es egal sei, was nun noch kommen wird, denn die Kunden bleiben aufgrund der Empfehlung der Bundesregierung aus, und das wird sich erst einmal nicht ändern. Hinzu kommen die Absagen zahlreicher Veranstaltungen.

Kulturveranstaltungen

Veranstaltungen absagen zu müssen, ist etwas, was dem Kulturbüroleiter Andreas Nolte mehr als bekannt ist. Zuletzt haben sich Stadt, Veranstalter und Künstler bemüht, Hygienekonzepte zu erstellen und umzusetzen, damit Veranstaltungen eben wieder stattfinden können. „Wir haben eigentlich alles an Theaterveranstaltungen geplant und den Bedingungen angepasst“, sagt Nolte. Man wolle mit dem neuen Spielplan fürs Theater am Ziegelbrand vor allem auch positive Signale senden.

„Für die Künstler und Veranstalter ist es natürlich eine extrem schwierige Situation.“ Kulturveranstaltungen seien in dieser Corona-Krise ein positives Zeichen. Schlussendlich steht aber auch für Nolte die Gesundheit von Zuschauern, Künstlern und Personal an erster Stelle.

Gastronomie

Ähnlich wie beim Einzelhandel spürt auch die Gastronomie seit dem vergangenen Wochenende, dass viele Menschen die Empfehlungen der Bundesregierung wahrnehmen. „Am Freitag ging es noch, am Samstag ist es dann schon drastisch zurückgegangen und seit Sonntag ist es ganz extrem“, blickt der Mendener Gastronom Jozeh Ramazani, Inhaber vom Salsa, zurück. Zuletzt freute er sich noch darüber, dass insbesondere an Wochenenden wieder mehr Gäste in das Lokal an der St.-Vinzenz-Kirche kamen (WP berichtete).

„Das finden wir einfach schade, weil wir wirklich viel investiert haben, um Hygienekonzepte umzusetzen.“ Der Gastronom meint damit unter anderem die Anschaffung von Heizpilzen und Trennwänden aus Plexiglas. „, damit hat eigentlich keiner gerechnet.“ Die Mendener Gastronomen wollen sich nun noch mal zusammensetzen und das weitere Vorgehen besprechen. Eins steht aber nun schon fest: Die Umsätze und daraus resultierenden Einnahmen werden in den kommenden Wochen vermutlich wohl eher nicht steigen.