Corona-Lage in Oberhausen spitzt sich zu: weitere Todesfälle

Ärzte und Pflegekräfte in Oberhausen arbeiten am Limit.

Oberhausen. Die Stadt Oberhausen meldet erneut sechs weitere Corona-Todesfälle – und richtet einen eindringlichen Appell an alle Bürgerinnen und Bürger.

Die Corona-Lage in Oberhausen spitzt sich zu. Am Donnerstag meldet die Stadt sechs weitere Todesfälle. Und appelliert angesichts der Situation in den Oberhausener Krankenhäusern noch einmal eindringlich an alle Bürger, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.

+++ Sie möchten keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter +++

Innerhalb von nur 14 Tagen hat sich die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken verdoppelt. Knapp 180 Oberhausener werden derzeit mit einer akuten Corona-Infektionen auf den Isolierstationen behandelt. „Der gesamte Trend ist äußerst besorgniserregend und eine Entspannung derzeit nicht in Sicht“, schätzt Oberhausens Krisenstabs-Leiter Michael Jehn die Lage derzeit ein. „Die kommenden zwei Wochen werden daher entscheidend sein, ob dieser Trend gestoppt und umgekehrt werden kann.“

Ärzte und Pflegepersonal arbeiten am Limit, die Kapazitätsgrenze bei der Belegung von Intensivbetten ist nahezu erreicht. Jetzt kommt es auf jeden Bürger an. „Halten Sie Abstand, beachten Sie die Hygienemaßnahmen, tragen Sie eine Alltagsmaske und halten Sie sich an die Kontaktbeschränkungen, insbesondere auch an den Weihnachtsfeiertagen“, mahnt Jehn.

Bei den Todesfällen handelt es sich um einen Mann im Alter von 82 Jahren und fünf Frauen zwischen 81 und 90 Jahren.