Corona: Krisenstab Oberhausen meldet drei weitere Todesfälle

Oberhausen. Der Oberhausener Krisenstab muss drei weitere Verstorbene im Zusammenhang mit Corona melden. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 48.

Drei weitere Menschen sind nach einer aktuellen Meldung des Oberhausener Krisenstabs vom Montag (7. Dezember) im Zusammenhang mit Corona verstorben. Dabei handelt sich um einen 69-jährigen Mann und eine 89-jährige Frau, die nach Angaben der Stadt mit Covid-19 verstorben sind.

Die dritte verstorbene Person, eine 80-jährige Frau, hatte einen positiven Schnelltest, ist aber verstorben, bevor der PCR-Test gemacht werden konnte, heißt es in der Mitteilung des Krisenstabs. In diesem Fall stehe noch nicht endgültig fest, ober dieser Fall überhaupt in die Liste der in Zusammenhang mit Covid-19-Verstorbenen aufgenommen werde. Dennoch hat Oberhausen damit insgesamt 48 Verstorbene seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr zu beklagen, 3367 (3338) Bürger haben sich seitdem mit dem Coronavirus infiziert (in Klammern die Zahlen vom Vortag).

Die Statistik listet für Oberhausen 552 Menschen auf, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind, das sind weniger als noch am Sonntag, als die Zahl bei 606 infizierten Personen lag. 2767 Menschen sind inzwischen wieder genesen. Derzeit befinden sich 1095 (1147) in vom Gesundheitsamt angeordneter Quarantäne. Die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen liegt aktuell bei 172,2 (164,2).

117 Covid-19-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt

In Krankenhäusern werden derzeit 117 (117) Covid-19-Patienten behandelt, davon werden 10 (10) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 7 (5) von ihnen werden beatmet. In Oberhausen wurden bislang 56.868 (56.868) Tests durchgeführt, weitere 82 sind für Montag (7. Dezember) vorgesehen.

Aktuell befinden sich nach Angaben der Stadt 166 (227) Schülerinnen und Schüler sowie 4 (14) Pädagogische Fachkräfte in Quarantäne, im Bereich der Kindertageseinrichtungen sind es 78 (81) Kinder sowie 11 (11) Pädagogische Fachkräfte.