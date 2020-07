Weihnachtselfen auf den Osterfelder Adventmarkt 2018 – in diesem Jahr muss die beliebte Veranstaltung leider ausfallen.

Corona Corona-Krise: Beliebter Adventmarkt in Osterfeld fällt aus

Oberhausen. Da Planungssicherheit fehlt, wird es kein buntes Markttreiben Ende November geben. Weihnachtsbeleuchtung und Winterlichter sollen aber strahlen.

Der Osterfelder Adventmarkt 2020 fällt aus. Das berichtet die Werbegemeinschaft Osterfeld (Wego) in einer aktuellen Mitteilung.

Seit Dezember 2013 organisieren Werbegemeinschaft Osterfeld und Caritas Oberhausen gemeinsam den Osterfelder Adventmarkt. Jedes Jahr am Samstag vor dem 1. Advent wird auf der Gildenstraße in Osterfeld groß aufgefahren. Viele karitative und ehrenamtlich organisierte Einrichtungen bieten an diesem Tag einmalige Adventerlebnisse (rund 25 Gruppierungen hatten im letzten Jahr teilgenommen).

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Veranstaltung dieses Jahr stark in Frage gestellt worden. Jetzt ziehen die Organisatoren, Heiner Emschermann (Caritas) und Hans-Georg Gosda (Wego), die Bremse und teilen mit: „So leid uns das tut und es auch sehr schade ist, können wir die Verantwortung für die Veranstaltung nicht übernehmen“. Für die Beteiligten ist klar, dass sich die Situation bis November nicht maßgeblich geändert haben wird. Auch im November wird es noch Einschränkungen geben. Aber schon jetzt müssen die Teilnehmer Planungssicherheit haben. Diese Sicherheit kann keiner gewähren.

2021 soll’s weitergehen

Der 8. Osterfelder Adventmarkt, geplant für den 28. November 2020, wird daher ausfallen. Alle seien über die Entscheidung sehr traurig, heißt es. Gleichzeitig sei schon jetzt klar, dass es weitergehen soll. Im nächsten Jahr soll natürlich wieder ein Adventmarkt stattfinden.

Die Wego wird dennoch für 2020 daran festhalten, die Weihnachtsbeleuchtung und auch die Winterlichter in Osterfeld wieder zu installieren. Der Flair in der Innenstadt in der dunklen Jahreszeit soll auch 2020 wieder hergestellt werden. Ob es wieder die beliebte Tannenbaumaktion geben wird, werden die Wego-Macher noch bekanntgeben.