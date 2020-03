Corona: Katholisches Klinikum legt Besuchsverbot streng aus

Oberhausen. Familienangehörige dürfen nun auch die Pflegeheime des Katholischen Klinikums nicht mehr betreten. Wäsche muss an der Pforte abgegeben werden.

Ab sofort gilt in allen Einrichtungen des Katholischen Klinikums Oberhausen (KKO) ein generelles Besuchsverbot für Angehörige, die Krankenhauspatienten oder Bewohner in den KKO Pflegezentren besuchen möchten. Damit soll die Ausbreitung des gefährlichen Coronavirus’ eingedämmt werden.

Vor allem für seine Pflegeeinrichtungen legt das KKO-Management das Besuchsverbot ab sofort noch strenger aus. Zutritt ist demnach nur Personen gestattet, die zur medizinischen oder pflegerischen Versorgung vor Ort sein müssen. Für alle Einrichtungen – Hospitäler wie Pflegeheime – gilt, dass persönliche Dinge für Angehörige an den Pforten abgegeben werden müssen.

Ein generelles Besuchsverbot hatten vor einigen Tagen auch das Evangelische Krankenhaus Oberhausen (EKO), die Helios-Elisabeth-Klinik und das Johanniter-Krankenhaus in Oberhausen ausgesprochen.

„Als Mitglied des täglichen Krisenstabs der Stadt Oberhausen beobachten wir die Entwicklungen genau. Der Schutz unserer Patienten, Bewohner und Mitarbeitenden steht für uns dabei an erster Stelle. Wir bedanken uns für das Verständnis vieler Angehöriger, die durch ihr Fernbleiben ihre Fürsorge im Moment am besten ausdrücken können“, sagt Martin Stein, Regionalgeschäftsführer Ameos West. Der Schweizer Klinikbetreiber Ameos hat das noch im Insolvenzverfahren befindliche KKO Ende vergangenen Jahres gekauft.

Ausnahmen für Eltern und Partner bei Geburten

Besuchsverbote für Angehörige an den Krankenhausstandorten St. Clemens-, St. Josef- und St. Marien- Hospital wurden bereits in der vergangenen Woche ausgesprochen. Hier gilt nun für alle Hospitäler die Regelung, dass Besuchern nur in besonderen Ausnahmefällen Zutritt gewährt wird. Diese gelten für ein Elternteil pro Kind in der Kinderklinik, für die Begleitung eines Partners zur Geburt und für den Besuch von Patienten in der Palliativstation. Einlass erfolgt nur über den jeweiligen Haupteingang. Ameos lässt dies nach eigenen Angaben kontrollieren.

Das Reha Zentrum Oberhausen bleibt als Einrichtung des Gesundheitswesens weiterhin geöffnet und führt die medizinisch notwendigen Behandlungen von Patienten mit Heilmittelverordnung für Physio- Ergo- und Logopädie fort. Auch Patienten in der ambulanten Rehabilitation können ihre Reha nach wie vor erledigen.