Corona kann Kommunionkindern den Festtag nicht vermiesen

Luftballons mit lachendem Gesicht zeigten in Holten: Die Kommunionkinder sind da!

Oberhausen. Eine optimistisch stimmende Aktion in Holten: Mädchen und Jungen lassen in St. Johann zum Glockenklang lachende Luftballons steigen.

Der große Festtag der Kommunion fiel in diesem Jahr, bedingt durch Corona, in den katholischen Gemeinden aus – in Oberhausen-Holten gab es trotzdem eine bemerkenswerte Aktion dazu.

Eigentlich hätten die Mädchen und Jungen in diesem Jahr – wie immer in den Jahren zuvor – mit Familie und Freunden ihre Erstkommunion feiern sollen. Geplant war das für Sonntag, 3. Mai. Doch bedingt durch Corona fiel diese Feier nun auch für die Kommunionkinder von St. Johann Holten aus.

Für Gemeindeleiterin Annette Brautmeier war gleichwohl wichtig, dass die Gemeinde und die Kinder erfahren sollten, dass dieser Tag trotzdem etwas ganz Besonderes ist. So informierte sie die Familien der Kommunionkinder, dass ihre Gottesdienstkerzen in der Kirche angezündet und um 9.45 Uhr alle drei Glocken feierlich läuten würden.

Feierliches Glockengeläut

Am Sonntag kamen dann um 9.40 Uhr – auch zur Überraschung und Freude von Annette Brautmeier – viele Kommunionkinder mit ihren Familien auf den Kirchplatz in Holten. Die Eltern hatten dieses Treffen mit gebührendem Sicherheitsabstand organisiert. Zum feierlichen Glockengeläut ließ jedes Kommunionkind einen Luftballon mit einem lachenden Gesicht in den Frühlingshimmel steigen.

Dann wurden in der Kirche die Kerzen angezündet, wobei natürlich ebenfalls die Corona-Abstandsregeln strikt beachtet wurden. Nach einem kurzen Gebet und mit dem Segen, den Pastor Hans Peter Gosselke spendete, ging es für alle wieder nach Hause. Annette Brautmeier freut sich über die gute Resonanz und zieht eine positive Bilanz zu dieser ungewöhnlichen Aktion: „Es war für alle ein wirklich wunderschönes Wiedersehen und der eigentliche Kommuniontag wurde zu einem besonderen Tag!“