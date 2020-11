Corona: Inzidenzwert erstmals über 200 – Frau (61) gestorben

Oberhausen. Die zweite Corona-Welle rollt: An diesem Wochenende ist der Inzidenzwert in Oberhausen deutlich angestiegen und liegt nun erstmals über 200.

Die zweite Welle der Corona-Pandemie rollt unvermindert weiter: Die Stadt Oberhausen hat dabei am Sonntag, 8. November, eine wichtige Marke überschritten: Erstmals liegt der Inzidenzwert in Oberhausen über 200, genau beträgt der Wert 201,2. Das geht aus den aktuellen Daten des Landeszentrums Gesundheit NRW hervor und das berichtet auch der städtische Corona-Krisenstab.

Am Samstag, 7. November, hatte dieser Wert in Oberhausen – also die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen – 179,3 betragen. Das Ansteckungsrisiko ist also an diesem Wochenende merklich angestiegen.

Zugleich meldete der städtische Corona-Krisenstab, dass bedauerlicherweise im Zusammenhang mit Corona ein weiterer Todesfall zu beklagen ist. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 61-jährige Frau, die mit Corona verstorben ist und damit um den 18. Todesfall in der Oberhausener Corona-Statistik.

Die Stadtverwaltung ergänzt diese Mitteilung um den Hinweis: Nach dem Infektionsschutzgesetz finden Eingang in die Zählung der Todesfälle sowohl Personen, die an Corona verstorben sind, als auch solche, die mit Corona gestorben sind. Das Robert Koch-Institut (RKI) nimmt als Bundesbehörde für Infektionskrankheiten hier keine Unterscheidung vor.

Weitere Städte mit Wert über 200

Neben Oberhausen wiesen am Sonntag folgende weitere NRW-Städte laut Landeszentrum Gesundheit Inzidenzwerte über 200 auf: Bottrop, Duisburg, Gelsenkirchen, Hagen, Herford, Herne, Krefeld, Remscheid, Solingen und Wuppertal.