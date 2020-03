Alle Oberhausener Schulen haben bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Kein Unterricht und keine Kinder. Nur eine Notfallbetreuung für sogenannte „Schlüsselpersonen“ gibt es. Wir haben an vier Oberhausener Schulen nachgeschaut, wie die Situation vor Ort ist.

Schulhöfe bleiben leer

Ein seltsames Bild: der erste wirklich schöne Tag des Jahres lässt in Oberhausen Frühlingsgefühle aufkommen. Im Gegensatz zum Wetter sorgt das Bild der leeren Klassenräume und Gänge an den Schulen für ein komisches Gefühl. Kein Gelächter, keine tobenden Kinder und kein Unterricht, nur ein paar Lehrer, die sich über die schwierige Situation beraten. Auch die Tischtennisplatten auf den Schulhöfen der Oberhausener Schulen bleiben weites gehend ungenutzt.

Handwerker arbeiten an Fenstern

Fünf Kinder toben über den Hof der Grundschule am Froschenteich. Drei Lehrer und Betreuer passen auf, dass sich keiner verletzt. Am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium ist zwar der Lehrerparkplatz voll, doch im Gebäude herrscht Totenstille. Nur ein paar Handwerker, die an den Fenstern arbeiten. Schulleiter Uwe Bleckmann lobt die Eltern seiner Schüler „Bis jetzt haben wir kein Kind, das betreut werden muss, doch ob sich das in den nächsten Tagen ändert, ist nicht abzusehen. Die Eltern sind sehr besonnen und haben sich vorbildlich um die Versorgung ihrer Kinder gekümmert.“

An der Steinbrinkschule in Sterkrade stehen nur zwei Autos und zwei Fahrräder auf dem Schulhof. Die Eingangstür der Schule ist verschlossen. Auf einem Zettel an der Tür steht die Nummer des Sekretariats. An die soll man sich wenden, um hereingelassen zu werden. Ein Gespräch mit der Schulleiterin sei nicht möglich. Auch an der Grundschule am Froschenteich verweist Schulleiterin Petra Baumgart darauf, dass man sich bei Fragen an die Pressestelle der Stadt Oberhausen wenden soll.

Klausuren wurden kurzfristig abgesagt

Bis Sonntagabend waren am Bertha-von-Suttner-Gymnasium für Montag sogar noch Klausuren angesetzt, doch das wurde kurzfristig vom Schulministerium untersagt. Stefan Schubert, stellvertretender Schulleiter, zeigt Verständnis. „Wir hatten zwar schon geplant, die Klausuren so zu koordinieren, dass die Schüler so wenig Kontakt wie möglich zueinander haben, doch auch mit Raumtrennungen und Desinfektionsmitteln in den Klassenräumen lässt sich die Ansteckungsgefahr natürlich nicht vermeiden.“

Dezentrale oder zentrale Notfallbetreuung?

Unklarheit herrscht nach wie vor darüber, wie die Betreuung an den Schulen in Zukunft aussehen wird. „Ob es eine zentrale Notfallbetreuung geben wird oder jede Schule selbst für die Schüler verantwortlich ist, wissen wir noch nicht“, sagt Stefan Schubert. „Wenn sich noch Schüler zu der Notfallbetreuung anmelden, dann werden wir natürlich Personal zur Betreuung stellen“, versichert Uwe Bleckmann vom „Freiherr“. Auch der Stadt würden noch keine konkreten Regelungen für die Schul-Betreuung vorliegen, sagt Ralf Terlau von der Pressestelle. „Es kommt bei der Entscheidung natürlich auch darauf an, wie viele Kinder sich dann tatsächlich anmelden“, erklärt er.

Die Betreuung gilt für sogenannte „Schlüsselpersonen“, die für die „Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der medizinischen und pflegerischen Versorgung der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung zentraler Funktionen des öffentlichen Lebens“ unabkömmlich sind, heißt es auf der Internetseite der Stadt Oberhausen. Wie genau die Voraussetzungen für die Notbetreuung aussehen und welche Unterlagen mitzubringen sind, kann man auf www.oberhausen.de genau nachlesen.