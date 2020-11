Corona in Oberhausener Altenheimen – mehrere Todesfälle

Oberhausen. In zwei Oberhausener Alteneinrichtungen gibt es weitere Corona-Fälle. Das haben Schnelltests ergeben. Vier Bewohner in drei Tagen verstorben.

In zwei städtischen Alteneinrichtungen in Oberhausen gibt es neue Corona-Ausbrüche. Betroffen ist das Haus Bronkhorstfeld und das Louise-Schröder-Heim.

+++ Sie möchten keine aktuellen Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter +++

24 Bewohner und 18 Beschäftigte des Haus Bronkhorstfeld wurden positiv auf das Coronavirus getestet. In den vergangenen drei Tagen sind vier Bewohner an oder mit dem Virus verstorben. Das Haus mit 99 Plätzen im Elly-Heuss-Knapp-Quartier hatte nach Angaben der Stadt als einer der ersten Pflegeeinrichtungen in Oberhausen in den vergangenen Tagen umfangreiche Corona-Schnelltests bei allen Bewohnern und Beschäftigten durchgeführt.

199 Test-Abstriche wurden auch bei den Bewohnern und Beschäftigten des Louise-Schröder-Heimes gemacht, 156 Ergebnisse liegen mit Stand von Freitag, 27. November, bislang vor. Acht Tests hatten ein positives Ergebnis, fünf positive Fälle gab es bereits vor der Reihentestung.

Corona-Quarantäne in allen Wohnbereichen

Für alle Wohnbereiche gilt nun eine strenge Quarantäne. Bereits vor der behördlichen Anordnung hatte die Geschäftsleitung jegliche Besuche untersagt, um eine weitere Ausbreitung des Virus’ zu verhindern.

Die Angehörigen seien frühzeitig kontaktiert worden „und werden laufend über Veränderungen der aktuellen Situation informiert“, verspricht die Stadt Oberhausen. Die betroffenen Mitarbeiter sind unter häusliche Quarantäne gestellt. Die Versorgung der Altenheim-Bewohner sei dennoch sichergestellt.