Corona in Oberhausen: Sechs weitere Tote, Inzidenzwert sinkt

Oberhausen 192 Menschen sind in Oberhausen seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Oberhausen an dem Virus verstorben. Fehler bei Datenübertragung am Dienstag.

Oberhausen meldet am Dienstag sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Bei den Verstorbenen handelt es sich um vier Frauen im Alter von 84, 86 (2) und 87 Jahren sowie um zwei Männer im Alter von 84 und 86 Jahren. Fünf Personen sind in einem Krankenhaus verstorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt somit auf 192.

+++ Sie möchten keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter +++

Der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage, sinkt derweil deutlich. Laut der täglichen Meldung aus dem Oberhausener Krisenstab liegt sie am Dienstag bei 123. Am Montag lag er noch bei 138,1.

Um den Inzidenzwert gab es am Dienstagmorgen zunächst Verwirrung. Denn das Landeszentrum für Gesundheit hatte einen deutlichen niedrigeren Wert (107,7) angegeben. Laut Landeszentrum gab es angeblich weder weitere Todesfälle noch Neuinfektionen.

Fehler bei der Datenübertragung

Doch dem ist leider nicht so. Neben den sechs Todesfällen meldet Oberhausen auch 51 Neuinfektionen. Zu dem Fehler kam es, weil laut Stadt die Daten aus Oberhausen nicht korrekt eingelesen werden konnten. Der Fehler sei mittlerweile behoben, heißt es auf Nachfrage.

Die Oberhausener Corona-Zahlen im Überblick:

655 Personen sind aktuell infiziert, am Dienstag waren es noch 645. 5530 Oberhausenerinnen und Oberhausener haben eine Corona-Infektion überstanden und gelten als genesen.

888 Menschen sind derzteit in häuslicher Quarantäne; am Montag waren es noch 901 Personen. Die Gesamtzahl aller bestätigten Corona-Fälle, inklusive der Todesfälle liegt am Dienstag bei 6377.

112 Corona-Patienten werden derzeit in einem Krankenhaus behandelt, 17 liegen auf einer Intensivstation, 14 werden beatmet.

In Oberhausen wurden bislang 69.372 (Vortag: 68.745) Tests durchgeführt. 3787 Impfungen wurden bis einschließlich Dienstag, 19. Januar, vorgenommen.