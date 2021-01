Das Robert-Koch-Institut meldet am Samstag für Oberhausen 34 weitere nachgewiesene Corona-Infektionen.

Coronavirus Corona in Oberhausen: RKI meldet mehr als 200 Todesfälle

Oberhausen Seit Ausbruch der Coron-Pandemie sind laut Robert-Koch-Institut 204 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

204 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Oberhausen. Das ist die traurige Zwischenbilanz des Robert-Koch-Instituts am Samstagmorgen. Sieben weitere Menschen sind demnach verstorben, 34 Neuinfektionen hat es binnen 24 Stunden gegeben.

Der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage, liegt am Samstag, 23. Januar 2021, laut RKI bei 130,5. Am Vortag lag er noch bei 118,6.

Mehr als 6500 nachgewiesene Corona-Infektionen in Oberhausen

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich bislang mehr als 6500 Oberhausenerinnen und Oberhausener nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, etwa 500 machen derzeit eine akute Infektion durch.

Die Zahl der Corona-Patienten, die in einem Krankenhaus behandelt werden müssen, lag am Freitag bei 124. 16 Menschen werden auf einer Intensivstation behandelt, elf müssen beatmet werden.