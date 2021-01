Corona in Oberhausen: 115 Neuinfektionen, fünf weitere Tote

Oberhausen Fünf weitere Todesfälle und weit mehr als 6000 Infizierte seit Ausbruch der Pandemie: Das sind die aktuellen Corona-Zahlen für Oberhausen.

Das Robert Koch-Institut meldet für Oberhausen am Freitagmorgen fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. 115 neue Infektionen wurden seit dem Vortag gemeldet.

Der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage, sinkt derweil stetig weiter und liegt am Freitag bei 154,2. In den Tagen davor lag er noch deutlich höher: 164,2 am Donnerstag, 174,6 am Mittwoch.

