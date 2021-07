In der Willy-Jürissen-Halle wird vom 12. bis 18. Juli ohne vorherige Terminvereinbarung geimpft.

„Woche des Impfens“ Corona-Impfungen gibt es in Oberhausen bald ohne Termin

Oberhausen. Das gab es noch nie: Vom 12. bis 18. Juli werden in Oberhausen Impfungen für alle ab 16 Jahren ohne vorherige Terminvereinbarung angeboten.

Das Impfzenturm Oberhausen bietet in der Woche von Montag, 12. Juli, bis Sonntag, 18. Juli, Impftermine ohne vorherige Terminvereinbarung an. Damit beteiligt sich die Willy-Jürissen-Halle an der vom Gesundheitsministerium initiierten „Woche des Impfens gegen Covid-19“.

Alle Interessierten ab 16 Jahre werden dann einen mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna) erhalten. Gleichzeitig wird ein Termin für die Zweitimpfung vereinbart.

Was zum Impftermin in Oberhausen mitgebracht werden muss

Das Impfzentrum hat vom 12. bis 18. Juli zwischen 8 und 19.30 Uhr geöffnet. Impfinteressierte müssen lediglich ein amtliches Ausweisdokument (Personalausweis) und – sofern vorhanden – ihren Impfausweis mitbringen.

Um Wartezeiten im Impfzentrum möglichst gering zu halten, wird gebeten, idealerweise die beiden Dokumente „Aufklärungsblatt zur Schutzimpfung“ und „Anamnese- und Einwilligungsbogen“ ausgefüllt und unterschrieben mitzubringen. Diese beiden Dokumente finden Interessierte unter www.oberhausen.de/impfen.

„Wir freuen uns, dass wir in der nächsten Woche den Oberhausenerinnen und Oberhausenern ein Impfangebot ohne vorherige Terminvereinbarung anbieten können, teilte Krisenstabsleiter Jürgen Schmidt mit. „Wir wünschen uns, dass viele Bürgerinnen und Bürger von dem Angebot Gebrauch machen und die Sonderaktion unterstützen.“

