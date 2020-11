Bei der städtischen Corona-Hotline in Oberhausen können Bürger all ihre Fragen rund um eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus stellen. Am Donnerstag, 29. Oktober, – kurz vor dem zweiten Lockdown – meldeten sich 339 Oberhausener bei den Mitarbeitern der Hotline. Am Folgetag waren es 199 Anrufe. Doch was wollen die Anrufer besonders häufig wissen?

„Die Fragen der Bürgerinnen und Bürger an die Hotline sind vielfältig und oftmals sehr individuell auf den ganz persönlichen eigenen Fall bezogen“, sagt Frank Helling, Pressesprecher der Stadt Oberhausen. Man könne aber durchaus sagen, dass es sehr oft um Testung und Quarantäne geht, erläutert Helling. Die Stadt Oberhausen beantwortet hier die drei am häufigsten gestellten Fragen.

1. Wann und wie bekomme ich Bescheid, ob mein Test positiv oder negativ ist?

Ist die Testung über das Gesundheitsamt erfolgt (Drive-In oder durch ein mobiles Testteam), informiert das Gesundheitsamt die getestete Person über das Testergebnis, sobald das Amt eine entsprechende Rückmeldung vom jeweiligen Labor erhalten hat. Wer sich bei seinem (Haus-)Arzt hat testen lassen, der wird vom Arzt informiert, sobald dieser das Ergebnis vom Labor erhalten hat.

2. Wie sollen sich die Familienmitglieder verhalten, wenn ein Schulkind in Quarantäne geschickt wurde. Müssen sie automatisch auch in Quarantäne?

Nein. Quarantäne ordnet immer das Gesundheitsamt an. Das Gesundheitsamt steht mit den betroffenen Schulleitungen in Kontakt, so dass die erste Information über die Schulleitungen an die betroffenen Kinder und Eltern weiter gegeben wird. Dem Gesundheitsamt obliegt dabei die individuelle Beurteilung des Falles und damit die Anordnung sowie die Aufhebung einer Quarantäne. Wer Kontakt zu einer Person in der Familie, im Freundes- oder Bekanntenkreis hat, die wiederum Kontakt zu einem im Labor bestätigten Covid-19-Patienten hatte, aber völlig gesund ist, muss nicht in Quarantäne. In diesem Fall ist man keine Kontaktperson und hat kein erhöhtes Risiko für eine Covid-19-Erkrankung.

3. Wie lange dauert eine Quarantäne?

Quarantäne wird vom Gesundheitsamt für eine bestimmte Zeitspanne angeordnet. Diese wird in der Regel nach 14 Tagen aufgehoben, sofern keine Krankheitsanzeichen vorliegen.

Die städtische Corona-Hotline (0208-825-7777) ist montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr erreichbar. Die NRW-Corona-Hotline ist werktags bis 20 Uhr unter der Rufnummer 0211-9119-1001 zu erreichen.