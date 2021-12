Viel gefragt sind Handwerker vor allem in der Baubranche. Wer persönliche Dienstleistungen anbietet oder Veranstaltungen organisiert, leidet unter den neuen Corona-Maßnahmen.

Wirtschaft Corona: Handwerk sorgt sich um Betriebe in Oberhausen

Oberhausen. Auf Handwerker müssen Kunden länger warten – und sie wurden teurer. Doch die Corona-Krise stürzt gleich mehrere Branchen in Sorgen.

Das Ruhr-Handwerk konnte sich im Sommer und Herbst von den Folgen des langen Lockdowns erholen – doch nun befürchten die Branchen wieder erhebliche Schwierigkeiten für die Betriebe. Zwischen Frühjahr und Herbst allerdings stieg der Geschäftsklimaindex nach Angaben der Handwerkskammern um satte elf Prozentpunkte auf einen Wert von 124 Punkten.

Die gute Nachfrage nach Handwerksleistungen, vor allem im Baubereich, erhöhte die Auftragsreichweite auf über acht Wochen und die Auslastung auf 79 Prozent, berichtet die „Arbeitsgemeinschaft Handwerk Region Ruhr“. Der Ausblick sei mittelfristig positiv, weil geplante Maßnahmen für mehr Klimaschutz und die Modernisierung der Infrastruktur auf absehbare Zeit für volle Auftragsbücher sorgen. Das Problem dabei: Es fehlen die Fachkräfte, die die Aufträge umsetzen sollen.

Handwerk hat das Vor-Corona-Niveau selbst im Herbst nicht erreicht

Das Handwerk hat allerdings selbst im Herbst das Vor-Corona-Niveau vom Herbst 2019 noch nicht ganz erreicht, denn das Lebensmittelgewerbe, das Gesundheitsgewerbe und personenbezogene Dienstleistungen leiden nach wie vor unter einer reduzierten Nachfrage. Die neuen Corona-Schutzmaßnahmen stimmen die Handwerks-Organisationen besonders sorgenvoll: Diese treffen wieder ausgerechnet die Betriebe, die im Herbst Licht am Horizont gesehen haben. Die Arbeitsgemeinschaft ist sicher, dass der Ausfall von Veranstaltungen und die Durchsetzung von 2G- oder 3G-Regelungen für Umsatzeinbußen vor allem auch bei Friseuren, Kosmetikern, Fleischern oder Fotografen sorgen werde.

Materialengpässe und Preissteigerungen führen nach Beobachtung der Kammern außerdem dazu, dass auch an sich kerngesunde Betriebe mit vollen Auftragsbüchern auf einmal in die Kurzarbeit rutschen, weil ihnen das Material fehlt oder der Bauablauf sich verzögert. Die Probleme kommen auch beim Verbraucher an: 54 Prozent der Handwerker berichten, dass sie die Preise erhöhen mussten.

