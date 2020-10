Der Corona-Test einer Erzieherin der Kita am Stader Weg in Oberhausen fiel positiv aus.

Coronavirus Corona-Fall in Oberhausener Kita – 44 Kinder in Quarantäne

Oberhausen. Eine Erzieherin einer Oberhausener Kita wurde positiv auf das Coronavirus getestet. 44 Kinder müssen nun erst mal zu Hause in Quarantäne bleiben.

Eine Erzieherin der Kindertageseinrichtung am Stader Weg in Oberhausen wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Frau, die nicht in Oberhausen wohnt, hatte nachweislich Kontakt zu elf ihrer Kolleginnen und Kollegen sowie zu 44 Kindern der Einrichtung.

Für sämtliche betroffene Personen hat das Gesundheitsamt der Stadt Oberhausen eine Quarantäne angeordnet.

