Corona-Fake-Angebote im Internet: Polizei Oberhausen warnt

Oberhausen. Corona-Impftoff oder gar Heilmittel: Betrüger versuchen immer wieder, angebliche Covid-Medizin online zu verkaufen. Die Polizei Oberhausen warnt.

Die Polizei in Oberhausen warnt vor Corona-Fake-Angeboten im Internet. Unseriöse Offerten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie tauchen nach Experten-Beobachtungen immer häufiger auf.

Die Ermittler raten zum „gesunden Misstrauen“ immer dann, wenn Fremde etwas wissen möchten, wie zum Beispiel Personal- oder Bankdaten. „Kriminelle versuchen auf viele Arten aus der Corona-Pandemie Gewinn zuschlagen: Mit Phishing-Mails wollen sie an sensible Daten kommen, in Fake-Shops bieten sie minderwertige Medizinprodukte oder unwirksame Arzneimittel gegen COVID-19 an“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Polizei.

Die Fachleute der Kriminalprävention raten: „Auf die Quelle achten und Angebote prüfen.“ Das durch die Pandemie veränderte und auf Internetshops konzentrierte Kaufverhalten sowie die Informationsflut aus unseriösen Quellen nutzten Kriminelle aus, um Menschen zu betrügen. In Einzelfällen wurde ein angeblicher Corona-Impfstoff zum Verkauf angeboten, der aber nicht frei verkäuflich ist.

Polizei rät: Corona-Angebote ganz genau prüfen

„Wir raten dazu, jedes Angebot im Internet und die Seriosität der Anbieter genau zu prüfen“, heißt es weiter. Ein fehlendes Impressum könne beispielsweise ein Hinweis darauf sein, dass der Online-Händler nichts Gutes im Schilde führt. Auch ein vergleichender Blick auf offizielle Internetseite, etwa der Stadt Oberhausen (oberhausen.de) oder dem Robert-Koch-Institut (rki.de), kann demnach helfen, um Betrüger zu entlarven. Auf der Seite pharmanet-bund.de lässt sich prüfen, ob die angebotenen Arzneimittel in Deutschland zugelassen sind.