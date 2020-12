Oberhausen. Arnd Zeigler, Herbert Knebel, Gerburg Jahnke: Die Bundesliga der Spaßmacher soll 2021 in Oberhausen fürs Ebertbad an der frischen Luft spielen.

In einer Siegermannschaft soll man nicht wechseln! Der Spruch aus dem Museum der Fußball-Weisheiten hat bei den Planungen des Ebertbad -Programms fürs kommende Jahr aber durchaus einen nützlichen Wert. Die durch die Corona-Krise gebeutelten Kulturschaffenden schicken nämlich in Oberhausen zum zweiten Mal bekannte Kabarettisten und Comedians auf den Rasen. Genauer: auf das Grün des Stadion Niederrhein .

Kurzfristig hatte der Förderverein „Schwimmhilfe“ das Sommertheater in der zurückliegenden Jahresmitte zum ersten Mal in der Heimspielstätte von Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen auf die (Fußballer-)Beine gestellt. Bis zu 250 Zuschauer durften unter damals geltenden Auflagen auf der Bühne spielen . Die sommerlichen Auftritte an der frischen Luft fanden Zuspruch.

Arnd Zeigler: Spielführer der amüsanten Fußball-Analytiker

Kabarettistin La Signora läuft sich für die Rückkehr zum Sommertheater im Stadion Niederrhein schon mal warm. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Mit der gleichen Zuschauer-Kapazität planen die Macher nun auch für die Auftritte im kommenden Sommer. 250 Eintrittskarten gehen erst einmal für sämtliche Shows in den Vorverkauf. Sollten bis zum Start weitere Lockerungen erfolgen, lässt sich die Spielstätte auf bis zu 900 Zuschauer erweitern.

Der Förderverein der Kulturstätte am Ebertplatz hält auch diesmal die Fäden in der Hand. Selbst wenn die weiteren Aussichten der Pandemie mit einem Blick in die Glaskugel gleichzusetzen sind, ist es durchaus klug, schon jetzt den Sommer im Stadion zu organisieren. „So lässt sich der Sommer zu Weihnachten verschenken“, sagt Ebertbad-Bademeister Hajo Sommers .

Die Stadionatmosphäre könnten einige Künstler doppelt nutzen. Arnd Zeigler dürfte längst die Altherren-Mannschaft der amüsanten Fußball-Analytiker anführen. Der Stadionsprecher von Werder Bremen moderiert seit August 2007 die WDR-Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“.

BVB bis VfL Bochum: Späße mit René Steinberg und Frank Goosen

Die Mischung aus kritischer Begleitung, amüsanten Beobachtungen und interessanter Nostalgie lässt sich problemlos auf die Bühne transferieren. Wer dabei mit auflaufen möchte, der kann am Freitag, 25. Juni 2021, von der Haupttribüne im Stadion Niederrhein aus, dem Fußball-Festspiel zuschauen. Für Ballverliebte wird es quasi ein Heimspiel!

Humor auf Abstand: René Steinberg möchte auch beim zweiten Sommertheater im Stadion Niederrhein wieder auflaufen. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Auch bei René Steinberg ist Fußball das pralle Leben. Der Anhänger von Borussia Dortmund zeigte beim vergangenen Sommertheater seine Vorliebe zum Revierclub, wird sich bei seiner Rückkehr nach Oberhausen aber längst nicht nur beim Sport austoben .

Am Donnerstag, 24. Juni 2021, steht die Bühne auf der Tartanbahn der altehrwürdigen Spielstätte für den gebürtig übrigens aus Mülheim stammenden WDR-Moderator und Kabarettisten bereit.

Für den VfL Bochum läuft es in der zweiten Fußball-Bundesliga derzeit rund – das dürfte Frank Goosen gefallen. An der Castroper Straße saß Goosen zwischenzeitlich im Aufsichtsrat. Am Donnerstag, 8. Juli 2021, wird er sich beim Auswärtsspiel im RWO-Stadion auf stürmischen Humor konzentrieren. Bei „Sweet Dreams – Rücksturz in die Achtziger“ sollten Gedanken an frühere (Fußball-)Zeiten nicht fehlen.

Doppeltes Spiel: Gerburg Jahnke, Kai Magnus Sting, La Signora

Auch Gerburg Jahnke kann als Partnerin von RWO-Präsident Hajo Sommers theoretisch mit Querpässen zur Ballnacht beitragen. „Frau Jahnke hat eingeladen“ wird sich allerdings kaum als monothematisch entpuppen . Am Samstag, 7. August 2021, und Sonntag, 8. August 2021, gibt es im Stadion Niederrhein gleich das Hin- und Rückspiel hintereinander.

Ebertbad plant weitere Termine Das Ebertbad bietet ab Ende Februar, Anfang März 2021 neue Termine im Kleinkunsttempel an, wenn es die dann geltende Corona-Schutzverordnung zulässt. Zunächst geht man von 100 Personen pro Vorstellung aus. Wenn mehr möglich sein sollte, kommt das bereits erprobte Hygienekonzept für 250 Zuschauer zum Einsatz. Das Sommertheater im Stadion Niederrhein wird vom Förderverein „Schwimmhilfe“ organisiert und von der Energieversorgung Oberhausen (evo) präsentiert und unterstützt. Der Vorverkauf hat beim Ebertbad ( www.ebertbad.de ) begonnen.

Und wenn wir schon beim Doppelpack sind: „Hömma, so isset“ meint Kai Magnus Sting . Und das am Samstag, 24. Juli 2021, und Sonntag, 25. Juli 2021, beim Pokalfinale des flotten Wortwitzes und der Analyse schräger Alltagssituationen . Beim Ruhrhochdeutsch muss der Duisburger auch in Oberhausen kaum Nachhilfestunde geben.

Auch immer für zwei Tore gut: Kabarettistin Carmela de Feo lässt La Signora aufs Feld stürmen. Im vergangenen Sommer nahm ihr alter Ego es wörtlich und fetzte zum Anpfiff amüsant über das halbe Spielfeld . Am Freitag, 9. Juli 2021, und auch am Samstag, 10. Juli 2021, heißt es vor dem Fußballrasen: „Allein unter Geiern!“

Affentheater gibt es auch! Allrounder Herbert Knebel wird sich am Samstag, 26. Juni 2021, von seiner privaten Seite zeigen und beweisen, dass der Revier-Rentner noch längst nicht zum alten Eisen gehört. Zumindest, wenn der „Traaainer“ ihn vorher aufstellt.

In die Anfangsformation fürs Sommertheater kann noch Bewegung kommen: Weitere Termine sollen ergänzt werden. Die Vorstellungen beginnen um 20 Uhr und kosten jeweils 29,50 Euro.