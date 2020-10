Die Stadt Oberhausen meldet drei positive Corona-Tests an Oberhausener Schulen. (Symbolfoto)

Corona und Schule Corona: Drei positive Tests an Oberhausener Schulen

Oberhausen. An drei verschiedenen Schulen in Oberhausen gab es jeweils einen positiven Corona-Test. Das teilte der Krisenstab jetzt mit.

An der Gesamtschule Osterfeld in Oberhausen wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Bei dem Betroffenen handelt es sich nach Angaben der Stadt Oberhausen um einen Schüler. Aufgrund der ermittelten Kontakte ordnete das Gesundheitsamt für 100 Schülerinnen und Schüler sowie für sechs Lehrkräfte Quarantäne an, teilt die Stadt weiter mit.

Käthe-Kollwitz-Berufskolleg sowie Rolandschule melden jeweils einen positiven Fall

Darüber hinaus wurde von dem Käthe-Kollwitz-Berufskolleg sowie der Rolandschule jeweils ein positiver Fall gemeldet, „weitere Maßnahmen waren bei diesen beiden Fällen allerdings nicht erforderlich“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Der Schulbetrieb läuft dementsprechend normal weiter.

