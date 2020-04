Vor zwei Wochen hat Außenminister Heiko Maas eine historisch einmalige Rückholaktion weltweit gestrandeter Urlauber in der Corona-Krise gestartet – für 50 Millionen Euro. Dieser beispiellose Einsatz des Bundes hat nun auch die Oberhausener Kreuzfahrer Tanja und Sascha Wiedermann gerettet – sie sind nach einer ungewissen Irrfahrt über den Pazifik auf Hawaii gestrandet und wurden dort mit einer gecharteten Maschine der Bundesregierung abgeholt. Seit Mitte vergangener Woche ist das Ehepaar wieder zu Hause.

Sie hatten lange darauf gespart, sich lange auf diese Traumreise gefreut: Ende Februar ging es nach Singapur, anschließend stand eine 23-tägige Insel-Kreuzfahrt mit der „NCL Jewel“ ab Sydney in Australien an. Nach dem ersten Stopp im nordost-australischen Brisbane fuhr das Schiff weiter nach Neukaledonien im Südpazifik. Doch die französische Inselgruppe ließ die Touristen nicht ans Land.

Nur hin und wieder durften das Oberhausener Ehepaar Tanja und Sascha Wiedermann an Land. Foto: Tanja Wiedermann / Privat

Danach irrten die Kreuzfahrer mit ihrem Kapitän über die Ozeane: Auf den Fiji-Inseln durften die Wiedermanns noch drei Tage ans Land, auf Bora-Bora war das nicht erlaubt – und so ging es zurück nach Neuseeland. Dort sollte die Kreuzfahrt abgebrochen werden, jeder sollte Rückflüge selbst organisieren. „Es standen etwas über zehn Computer zur Verfügung, aber nur 15 Minuten freies Internet. Das war aber überlastet, sodass man oft gar nicht handeln konnte“, erzählt die 41-Jährige Tanja Wiedermann. Dann war auch Neuseeland dicht.

Hafen in Fiji auch abgeriegelt

So wurde kurzzeitig wieder der Ausgangsort der Kreuzfahrt, Sydney in Australien, angesteuert, um dann doch erneut Fiji anzufahren, weil es dort angeblich Rückflüge geben sollte. „Aber dann war auch der Hafen in Fiji abgeriegelt. Anschließend hieß es, wir fahren nach Honolulu auf Hawaii.“ Nach mehreren Seetagen wollte allerdings auch der Hafen von Hawaii die Kreuzfahrer nicht mehr aufnehmen. „Unser Glück war dann, dass ein Motor kaputt ging und der deutsche Konsul vor Ort etwas regeln konnte“, erzählt die Oberhausenerin. „Vom Schiff aus durften wir in Busse und fuhren mit einer Polizei-Eskorte direkt zum Rollfeld.“ Es folgten knapp 15 Stunden Direktflug nach Frankfurt – eine Premiere für die Strecke.

Für die Kreuzfahrt gibt es glücklicherweise den vollen Preis zurück; noch ist unklar, ob die Wiedermanns für den Charterflug zahlen müssen. Insgesamt verbrachte das Ehepaar 14 Tage am Stück auf dem Schiff, ohne an Land zu dürfen. Zwei Tage später als ursprünglich geplant waren sie daheim. „Wir sind nun froh wieder zu Hause zu sein, da unsere Sorge von Tag zu Tag größer wurde, es nicht zu schaffen“, sagt Tanja Wiedermann, die bei der Oberhausener Stadtsparkasse in der Kommunikationsabteilung arbeitet.