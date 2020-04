Corona: Bildungsverein Millenium näht Masken für Oberhausen

Oberhausen Der Bildungsverein aus Sterkrade möchte seinen Beitrag leisten, damit die Oberhausener so unbeschadet wie möglich durch die Coronakrise kommen.

Der Millenium Bildungsverein als Teil des Paritätischen Wohlfahrtsverbands möchte seinen Beitrag dazu leisten, dass die Oberhausener so unbeschadet wie möglich durch die Coronakrise kommen. Neben Nachbarschaftshilfen und einer Online-Beratung für Schüler und Familien bieten die Ehrenamtlichen um Vereinsleiter Nihat Kilin ab sofort auch die Produktion von Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) an.

Gehörten zu den Angeboten des Bildungsvereins vor Corona Integrations- und Sprachkurse sowie Nachhilfeunterricht, stellt sich Millenium jetzt auf die Krisen-Vorsorge ein. Die Sterkrader wollen ab sofort MNS-Masken aus Baumwolle herstellen, die bei 90 Grad waschbar und damit wiederverwendbar sind.

Anfragen an Millenium per E-Mail

Das Material möchte der Bildungsverein durch Sachspenden und bei Bedarf durch Einkauf organisieren, ehe ehrenamtliche Mitarbeiter die Nähmaschinen rattern lassen. Über Unterstützung in Form von Sach- und Geldspenden freue sich Millenium sehr, betont Nihat Kilin in der Mitteilung. Anfragen, etwa von Pflegeeinrichtungen oder Kindertagesstätten, gehen per E-Mail an info@millennium-ev.org.

Darüber hinaus ist der Bildungsverein in der Nachbarschaft unterwegs, um älteren, bedürftigen oder besonders gefährdeten Menschen Einkäufe und Besorgungen abzunehmen. Für Familien bietet Millenium dagegen eine Onlineberatung an, während Schüler von Onlinenachhilfe und -lernförderung profitieren können.

Informationen und Kontakt zum Millenium Bildungsverein gibt es unter 0208-6351988 oder auf www.millennium-ev.org.,

