Corona: Bibliotheken in Oberhausen bleiben geschlossen

Stöbern in der Bücherei: In Oberhausen ist dies leider noch nicht möglich, die Corona-Zahlen lassen die geplante Öffnung am 15. März nicht zu.

Oberhausen. Weil die Corona-Infektionszahlen wieder steigen, bleiben die Büchereien in Oberhausen weiterhin geschlossen. So kann man dennoch Bücher leihen.

Noch vor wenigen Tagen hatte die Stadt angekündigt, die Bibliotheken ab dem 15. März wieder zu öffnen – doch daraus wird nichts. Die Büchereien bleiben weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen. Grund sind die wieder steigenden Corona-Infektionszahlen.

Bis auf weiteres gelten die auch bislang genutzten Bestell- und Abholverfahren: Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek können von zu Hause Medien aller Art bestellen und an der Zentralbibliothek und der Bibliothek in Sterkrade abholen. Bestellungen erreichen die Stadtbibliothek telefonisch, per E-Mail oder direkt online über den Bibliothekskatalog bibliothek.oberhausen.de. Dort finden sich auch die unterschiedlichen Telefonnummern der einzelnen Abteilungen.

Abholungen sind an der Zentralbibliothek an der Langemarkstraße montags bis freitags von 11 bis 17 Uhr und samstags von 10.30 bis 13.30 Uhr möglich. Die Bibliothek in Sterkrade an der Wilhelmstraße steht dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr für Abholer zur Verfügung.