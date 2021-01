Bis einschließlich Sonntag, 10. Januar 2021, galt in Oberhausen eine nächtliche Ausgangssperre, um die Verbreitung des Coronavirus zu stoppen.

Ausgangssperre Corona-Ausgangssperre in Oberhausen senkt Zahl der Einbrüche

Oberhausen In der ersten Januar-Woche wurde der Polizei in Oberhausen kein einziger Wohnungseinbruch gemeldet. Grund war auch die nächtliche Ausgangssperre.

Zum Jahresbeginn 2021 haben die Oberhausener Bürger keinen einzigen Wohnungseinbruch gemeldet. Bis einschließlich Freitag, 8. Januar, lagen der Polizei keine Anzeigen vor. Und die Ermittler sehen dafür auch einen Grund: die nächtliche Ausgangssperre, die die Stadt wegen des hohen Corona-Inzidenzwerts in Oberhausen verhängt hatte.

Bis Sonntag, 10. Januar, durfte sich in Oberhausen zwischen 21 und 5 Uhr am Folgetag nur draußen aufhalten, wer einen triftigen Grund dafür hatte. Das Ordnungsamt hat die Ausgangssperre regelmäßig kontrolliert und Verstöße mit einem Bußgeld von 250 Euro geahndet.

Die Polizei lobt aber auch die Oberhausener: Fenster und Türen von Häusern und Wohnungen seien in vielen Fällen gut gesichert. Auch das trage erheblich dazu bei, dass weniger Einbrecher ihr Ziel erreichen.





"Wir wünschen uns, dass wir in der nächsten Woche diese Erfolgsmeldung

wiederholen können", teilt die Oberhausener Polizei mit. "Bitte tragen Sie alle mit dazu bei und informieren uns bei verdächtigen Wahrnehmungen in Ihrer Nachbarschaft sofort per Notruf 110."