Oberhausen. Die Arena Oberhausen bietet in den Katakomben nun Corona-Schnelltests an. Der Preis steht fest, die Terminvergabe wird bereits organisiert.

Der Kampf gegen das Corona-Pandemie geht auch in Oberhausen weiter. Die Stadt rüstet sich derzeit für die zentralen Impfstellen . Doch auch Orte, an denen sich Bürger per Schnelltest auf das Corona-Virus testen lassen, sollen hinzukommen. Ein privater Anbieter bietet ab Donnerstag, 3. Dezember, weitere Antigen-Tests an. In den Katakomben der König-Pilsener-Arena wird ein neues Testzentrum errichtet.

Normalerweise verfolgen in der König-Pilsener-Arena neben dem Centro Oberhausen bis zu 13.000 Zuschauer launige Konzerte und Festivals. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie steht die Halle allerdings überwiegend leer. Darum werden die Räume nun anderweitig genutzt – zumindest übergangsweise.

Antigen-Test: Nutzer erhält das Ergebnis in 15 Minuten

Die Arena organisiert das neue Schnelltest-Zentrum zusammen mit einem Partner. „Das Schnelltest-Zentrum ‘Mein Corona Schnelltest’ ist eine Initiative der Arztpraxis Dr. Manfred Reith und seit Ende Oktober in Köln zu einer zentralen Anlaufstelle für alle geworden, die sich auf das Coronavirus testen lassen wollen und das Ergebnis unmittelbar benötigen“, beschreibt die Arena die Kooperation.

Die „Rapid Antigen-Tests“ werden demnach vom medizinischen Personal durchgeführt. Ein bei den Schnelltests anwesender Arzt beglaubigt das Ergebnis nach der Auswertung des Teststreifens. Das Angebot richte sich laut Dr. Manfred Reith an Reiserückkehrer sowie Menschen, die ihre Arbeitskollegen im Büro nicht gefährden wollen. Auch vor einem Besuch in Pflegeeinrichtungen und Altersheimen könne der Test hilfreich sein.

Corona-Schnelltests, hier in einem Labor in Düsseldorf, sollen bald in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen angeboten werden. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Das Prozedere ist bekannt: Für den Antigen-Test wird ein Abstrich durch die Nase vorgenommen. Das Prinzip ähnelt bei der Analyse einem Schwangerschaftstest. Laut Betreiber soll das Ergebnis in rund 15 Minuten vorliegen. Das Schnelltest-Resultat wird den Nutzern danach kontaktlos per Handy übermittelt.

Spontanes Testen ist in der Neuen Mitte Oberhausen allerdings nicht möglich. Damit es keine Warteschlangen gibt, müssen Nutzer über die Internet-Seite des Anbieters www.meincoronaschnelltest.de vorher einen Termin ausmachen. Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich.

In einem anschließend übermittelten Zeitfenster gelangen die Nutzer über einen Arena-Seiteneingang an der Straße Alte Walz zu den Testboxen, in denen die Antigen-Tests durchgeführt werden. Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags zwischen 9 und 19 Uhr.

Antigen-Test in der Arena Oberhausen kostet 38,90 Euro

Eine Überweisung vom Arzt ist für das Angebot an der Arena Oberhausen nicht nötig. Die Kosten von 38,90 Euro müssen die Getesteten allerdings komplett selbst tragen.

Auch Arztpraxen bieten Schnelltests an Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) in Oberhausen geht davon aus, dass die rund 50 Arztpraxen, die in Oberhausen freiwillig PCR-Tests durchführen, auch Schnelltests anbieten. Der Vorsitzende Stephan Becker begrüßt die Schnelltests mit Blick auf die Festtage grundsätzlich als Garant für mehr Sicherheit. Er plädiert aber zugleich dafür, unbedingt die limitierte Aussage der Tests zu berücksichtigen. „Die Tests geben für 24 Stunden Sicherheit – für mehr nicht.“

Die 1996 erbaute Multifunktionshalle wollte vor dem zweiten Corona-Lockdown eigentlich mit kleineren Konzerten und einem eigenen Hygienekonzept samt Besucherführung und versetzten Sitzplätzen wieder in ihrem Kerngeschäft starten. Doch die Live-Musik unter Auflagen musste auf die Zeit nach den Corona-Beschränkungen verlegt werden .

Die großen Touren der Musik-Stars werden ohnehin immer weiter nach hinten verlegt. Einige populäre Musiker wie Sarah Connor wählen dafür nicht mehr das kommende Jahr, sondern verlegen ihre Konzerte gleich langfristig bis ins Jahr 2022.