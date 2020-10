Corona-Angst: Herzpatienten gehen zu spät ins Krankenhaus

Dr. Thomas Butz, li., Chefarzt für Kardiologie und kardiologische Intensivmedizin am Ameos Krankenhaus St. Clemens, und Dr. Ulrich Kröll, niedergelassener Kardiologe, beantworten am Mittwoch, 4. November 2020, die Fragen unserer Leserinnen und Leser.

Oberhausen. Aus Furcht vor Corona drücken sich Oberhausener vor ihren Klinikaufenthalten. Im schlimmsten Fall mit tödlichen Folgen. Telefonaktion klärt auf.

Die Angst vor einer Corona-Infektion schreckt sie ab: Patienten in Oberhausen gehen zu spät ins Krankenhaus. Viele mit einer Herzschwäche kamen sogar auf den letzten Drücker. Dabei hatten einige davon die Einweisungen von ihren Hausärzten bereits vor Wochen erhalten. „Höchste Zeit, gerade über diese unbehandelt oft tödlich verlaufende Erkrankung aufzuklären“, sagt Dr. Thomas Butz, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und kardiologische Intensivmedizin am Ameos Krankenhaus St. Clemens.

Er nutzt dafür einen besonderen Anlass: Eine in Kooperation mit der Redaktion durchgeführte gemeinsame Telefonaktion mit dem niedergelassenen Kardiologen Dr. Ulrich Kröll. Diese Aktion findet am Mittwoch, 4. November, im Rahmen der bundesweiten Herzwochen statt, die sich diesmal im gesamten November um das Thema „Das schwache Herz – Erkennung und Behandlung der Herzinsuffizienz“ drehen.

Telefonaktion für Leser am 4. November Am Mittwoch, 4. November, stellen sich Ameos-Chefarzt Dr. Thomas Butz und sein niedergelassener Kollege Dr. Ulrich Kröll von 13.30 bis 15 Uhr allen Fragen unserer Leserinnen und Leser rund um das Thema Herzschwäche und Herzerkrankungen. Thomas Butz ist dann unter der Rufnummer 0208/695 5940 zu erreichen und sein Kollege Ulrich Kröll unter 0208/695 5941.

Etwa vier Millionen Menschen in Deutschland leiden nach Angaben der Deutschen Herzstiftung an einer Herzschwäche. Über 50 Patienten mit den vielfältigsten Herzproblemen werden aktuell in der Kardiologie des St. Clemens Hospitals behandelt. Immer wieder bestätigt sich dabei für Thomas Butz: „Je früher eine Herzschwäche erkannt wird, umso eher lässt sich der Verlauf bremsen.“

Ein Schock sogar für den Spezialisten

Was aber sogar den Spezialisten jetzt schockte: „Wir haben im St. Clemens Patienten, die ihre Einweisungen bereits vor drei Wochen bekommen hatten.“ Dabei sei bei einer unbehandelten Herzschwäche das Risiko hoch, an einem plötzlichen Herztod zu sterben. „Nicht umsonst gelten solche Patienten als Notfälle, die sofort ins Krankenhaus müssen.“ Immer wieder hätten die Betroffenen sich damit gerechtfertigt, dass sie Angst davor gehabt hätten, sich im Krankenhaus mit Corona zu infizieren.

Für Butz und Kröll eine unnötige Sorge. Denn in Oberhausen würde inzwischen generell jeder neu aufgenommene Klinikpatient getestet. Bei Notfällen werde das gleich bei der Einlieferung mitgemacht. „Bei planbaren Aufenthalten zwei Tage vorher“, versichern die Mediziner.

Hygiene und Infektionsschutz werden in allen Kliniken und Praxen vor Ort sehr ernst genommen. „Es gibt also überhaupt keinen Grund, eine Einweisung oder einen Arzttermin unnötig und mit möglicherweise fatalen Folgen auf die lange Bank zu schieben“, betonen die beiden Ärzte.

Denn je länger etwa eine Herzschwäche besteht, desto schwieriger sei es, sie zu behandeln. Andererseits gilt aber auch: „Der medizinische Fortschritt ist inzwischen so weit, dass wir sogar Patienten wieder zu einem guten Leben verhelfen können, die wir noch vor zehn Jahren verloren hätten“, darin sind sich die Beiden einig.

Eine Herzschwäche entwickelt sich meist schleichend

Die Symptome einer Herzschwäche treten meist schleichend auf. Gerade Senioren aber würden eine nachlassende Leistungsfähigkeit allzu lange ignorieren oder aufs Alter schieben. „Betroffene sind beim Sport, Treppensteigen oder der Hausarbeit schneller erschöpft, verspüren Atemnot und müssen häufiger Pausen machen“, beschreibt Butz. Bei rund 70 Prozent aller Patienten haben dann aber schon Herzkranzgefäß-Erkrankungen, Infarkte oder ein schlecht eingestellter Bluthochdruck den Herzmuskel nachhaltig geschädigt.

Doch auch junge Menschen können an einer Herzschwäche erkranken. „Wir haben immer wieder Fälle bei uns, die eine Erkältung nicht richtig auskuriert haben.“ Zu früh wieder zum Fußball oder Joggen – auch dies kann eine Herzmuskel-Entzündung nach sich ziehen, die zu einer Herzschwäche führt. „Wer 14 Tage nach einer Erkältung immer noch nicht wieder richtig auf den Beinen ist, sollte auch daran denken“, raten die Experten. Wasseransammlungen in den Beinen und Herzstolpern seien ebenfalls Warnsignale, die abgeklärt werden müssten.