Corona-Pandemie Corona: 13. Todesopfer ist in Oberhausen zu beklagen

Oberhausen. Der Corona-Krisenstab der Stadtverwaltung meldet einen weiteren coronabedingten Todesfall in Oberhausen.

Bedauerlicherweise gibt es im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie einen weiteren Todesfall in Oberhausen.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich laut städtischem Corona-Krisenstab um einen 48-jährigen Mann, der an einer Vorerkrankung gelitten habe. Damit gibt es in Oberhausen insgesamt 13 coronabedingte Todesfälle.

Nach dem Infektionsschutzgesetz werden in diese Zählung sowohl Personen aufgenommen, die an Corona gestorben sind, als auch solche, die mit dem Virus gestorben sind, unterstreicht der Krisenstab in seiner aktuellen Mitteilung.