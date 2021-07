Comics: Museum under Construction geht in die dritte Woche

Um das Thema Comic dreht sich alles am Schloss Oberhausen. Diese Woche geht es um das Erzählen ohne Worte und wie Zeichner von Tieren lernen.

Oberhausen. Um das Thema Comic dreht sich alles am Schloss Oberhausen. Diese Woche geht es um das Erzählen ohne Worte und wie Zeichner von Tieren lernen.

Das Open-Air-Kunstprojekt „Museum under Construction“ im Innenhof der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen geht in die dritte Woche. Die kommenden Tage vom 13. bis zum 16. Juli stehen bereits zum zweiten Mal ganz im Zeichen des Themas Comic.

Am „Artist Tuesday“, den 13. Juli, macht Ulf K. ab 18 Uhr in einem Vortrag die Zuhörerinnen und Zuhörer mit der Kunst des Erzählens ohne Worte bekannt. Die häufig melancholischen Zeichnungen und Geschichten des in Oberhausen geborenen Künstlers bestechen dabei durch einen tiefsinnigen und hintergründigen Humor.

Workshop lädt zum Beobachten von Tieren ein

Der „Workshop Wednesday“ am 14. Juli steht im Zeichen der Tiere. Das Team der Kunstvermittler der Ludwiggalerie und der Malschule unter der Leitung von Ursula Bendorf-Depenbrock und Sabine Falkenbach lädt von 16 bis 17.30 Uhr zu einem Ausflug ins Tiergehege des Kaisergartens ein. Treffpunkt ist die Kritzelhütte im Innenhof. Mit schnellen Skizzen werden von den Teilnehmern die Bewegungen oder das Verhalten von Tieren festgehalten, um als Inspirationsquelle für die Entwicklung von Comic-Kreaturen zu dienen. Parallel entstehen Comic-Aliens in der Kritzelhütte.

Zum Abschluss der dritten Veranstaltungswoche bringt die Gruppe 0MGs am „Lounge Friday“ die Besucher ab 18 Uhr mit Musik der 80er Jahre zum Tanzen. Die 0MGs sorgten schon im Druckluft für Stimmung. Dienstags und mittwochs ist eine Anmeldung unter 0208 41249 28 oder ludwiggalerie@oberhausen.de erforderlich. Am „Lounge Friday“ darf auch ohne vorherige Anmeldung bei Drinks und Musik entspannt werden. Der Eintritt ist immer frei.

