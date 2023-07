Comic-Convention in Oberhausen: Das kostet der Eintritt

Es wird wieder bunt in der Luise-Albertz-Halle: Am Samstag ist die Comic-Convention in Oberhausen. (Archivfoto)

Oberhausen. An diesem Samstag beginnt die Comic- und Manga-Convention in Oberhausen. Ein Highlight der Messe sind die Live- Auftritte der Zeichner.

In wenigen Tagen ist es soweit: Dann startet wieder die Comic- und Manga-Convention in der Oberhausener Luise Albertz-Halle. Der Wuppertaler Veranstalter BD Events begrüßt am Samstag, 29. Juli über 90 Ausstellende und Zeichnerinnen und Zeichner. Sie stellen ihre Kunstwerke aus. Ein Highlight: Die Zeichner performen auch "live", so dass Fans direkt in Kontakt mit ihnen kommen können. Außerdem werden Workshops angeboten. Die Comic-Messe an der Düppelstraße 1 beginnt um 10 Uhr und endet um 17 Uhr.

Als Ehrengast bietet Maya Wendler alias Listenes einen kostenfreien Manga-Zeichenworkshop für Kinder und Jugendliche im oberen Foyer des Congress Centrums CCO. Der Nachwuchs erlernt dort praktische Tricks und Kniffe, mit denen sich eigene Manga-Figuren gestalten lassen. Zeichenmaterialien werden ebenso vor Ort umsonst gestellt.

Lesung: „Eine kleine Geschichte der Videogames“

Ebenfalls zu Gast ist der renommierte Autor und Journalist Fabian Mauruschat, der aus seinem neuesten Buch „Eine kleine Geschichte der Videogames“ eine Lesung gestaltet. Das Buch führt kenntnisreich durch die Geschichte der digitalen Spielkultur – angefangen bei den „Arcade“-Spielautomaten der 1970er über den Boom der Heimcomputer und die ersten Konsolen fürs Wohnzimmer bis zu Online-Rollenspielen und dem mobilen Gaming unserer Tage.

Über 90 Ausstellende zeigen ihre Werke auf der Comic-Convention in Oberhausen. (Archivbild) Foto: Frank Oppitz / Funke Foto Services

Die Besucher der Comic- und Manga-Convention erwartet im CCO eine bunte Mischung aus klassischen Comics und der neueren Manga-Szene. Die Ausstellenden präsentieren Kunstwerke, Mangas, Graphic Novels und Comic-Serien, Originale sowie Schnäppchen, Figuren und Merchandise. Wer vergriffene Manga -Serien, alte Comic-Hefte oder Retro-Spielzeug sammelt, kommt hier auf seine Kosten.

Die neue Convention bietet den Freundinnen und Freunden des japanischen Verkleidungstrends, dem Cosplay wieder ein tolles Forum. Denn hier gilt: „Cosplayers are very welcome!“ Das trendige bunte Verkleiden im Anime-Style und Superhelden-Dress wird nicht nur von den Gastgebern gerngesehen. Ein Cosplay-Wettbewerb ist bei BD Events in Vorbereitung.

Der Eintritt zur Comic- und Manga-Convention beträgt 6 Euro; für Kinder bis zehn Jahren in Begleitung der Eltern ist der Eintritt frei.

