Comedians mischen mit

Auch einige Spaßmacher haben 2020 die König-Pilsener-Arena am Centro Oberhausen gebucht. Markus Krebs steuert die große Halle am Freitag, 6. November 2020, an. Karten gibt es ab 41 Euro.

Schon ausverkauft ist der Auftritt von Atze Schröder am Samstag, 25. Januar 2020. Dafür gibt es noch Tickets für Luke Mockridge (21. und 22. Mai 2020, ab 42 Euro) und Dieter Nuhr (14. März 2020, ab 34 Euro).