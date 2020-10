„City of Gold“ zeigt acht Künstler im Kunsthaus Haven

Oberhausen. Der Essener Kunstraum startet am 3. Oktober in den Oberhausen-Borbecker Ateliers seine „Gold Trip“-Tournee zu befreundeten Institutionen.

Der Essener Kunstraum „City of Gold“ ist vom 3. Oktober an für drei Wochen (bis zum 25. Oktober) mit der Ausstellung „Narrow Space“ zu Gast im Borbecker Kunsthaus Haven, Küppers Hof 15. Zur Eröffnung um 16 Uhr gibt der chilenische Percussionist Jaime Moraga Vasquez im Hof des Kunsthauses ein Konzert mit Werken von Iannis Xenakis.

Geballte Atemluft: eine plastische Arbeit in der Ausstellung „Narrow Space“, die am 3. Oktober im Kunsthaus Haven eröffnet. Foto: Daniela Risch

Im Kunsthaus in der nördlichen Hälfte der Havensteinschule startet „City of Gold“ seine neue Reihe „Gold Trip“ als Gastspiele bei befreundeten Institutionen mit der von Daniela Risch kuratierten Ausstellung, an der acht Künstler beteiligt sind. So zeigt Marita Bullmann in ihrer Zweikanal-Videoprojektion „One Cloth Piece“ eine Aufzeichnung zweier Performances, deren Choreografien in ihrer Anmutung zwischen Tanz und Kampf changieren. Für das Video „Ballon“ fing Luise Flügge ihren Atem in der dehnbaren Hülle eines Ballons ein: So wird das, was sonst unbemerkt entweicht, gehalten und zum Objekt, das geknetet, verzerrt und weggestoßen werden kann.

Malerei im Inneren durchsichtiger Objekte

Die Skulpturen von Rebecca Benzenberg und Sven Dirkmann demonstrieren, wie Luft die Kraft entwickelt, Einrichtungsgegenstände aus den Fugen geraten zu lassen. Die filigranen Kunststoffobjekte von Mariola Laschet loten einen objekthaften Umgang mit Malerei aus, indem der Farbauftrag nicht auf der Oberfläche erfolgt, sondern im Innern der durchsichtigen Objekte. Auch bei den Papierobjekten von Thomas Buts wurde der Farbauftrag im Produktionsprozess teils aufgelöst: Wärme ließ die wachshaltigen Farben die Papiere durchdringen und durchfärben.

Für die Arbeit „Basis“ installiert Alice Musiol ein metallenes Zelt-Gestänge zentral im Raum, das die Betrachter durchschreiten dürfen. Kuratorin und Künstlerin Daniela Risch schließlich reagiert mit einer im Treppenhaus des Kunsthauses drapierten Bootshaut eines Faltbootes auf die Arbeit von Alice Musiol.