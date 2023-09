City-Landeshilfe nutzt Oberhausen doch: Weniger leere Läden

Der damalige Probst Christoph Wichmann segnete im März 2022 die neuen Räume des Vereins "Ich bin da". Mit Fördergeldern konnte der Verein das Ladenlokal an der Kirchstraße in Osterfeld anmieten. Es hatte zuvor lange leergestanden.

Oberhausen Oberhausen hatte zunächst erhebliche Probleme, die Landeshilfe für Citys gut zu verwenden. Am Ende ist das gelungen -- meint die Stadtspitze.

Eine positive Bilanz hat die Oberhausener Rathaus-Führung zur City-Förderung des Landes gezogen. Seit 2020 spendiert NRW Fördergelder, wenn die Städte damit ihre Innenstädte aufwerten. Diese Hilfe läuft in diesem Jahr aus, wird aber im nächsten Jahr unter anderem Namen neu aufgelegt. Oberhausen hat dafür schon eine Million Euro vorgesehen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

In den vergangenen Jahren sind nach der Bilanz der Stadt insgesamt 13 Ladenlokale, die zuvor leergestanden haben, neu vermietet worden, indem mit Fördergeldern bis zu 80 Prozent der Mieten für zwei Jahre übernommen wurden. Vor allem in Alt-Oberhausen, in der Umgebung der Marktstraße, ist das mit zehn Neuvermietungen gelungen, in Sterkrade-Mitte in zwei Fällen und in Osterfeld mit einem Ladenlokal an der Kirchstraße.

Bis zu 150 000 Euro für Baumpflanzungen und Blumenkübel

Mit Fördergeld ist auch eine Studie mit Visionen bezahlt worden, wie das P&C-Gebäude an der Marktstraße in der Oberhausener Innenstadt künftig verwendet werden kann. Ferner werden bis Jahresende bis zu 150 000 Euro für Baumpflanzungen und Pflanzkübel in den drei Innenstadtgebieten ausgegeben.

Die Neuauflage der Förderung sieht unter anderem vor, bis zu 15.000 Euro dafür zu gewähren, wenn ein Ladenlokal für eine zukunftsorientierte neue Ansiedlung umgebaut werden muss. Die Vergabe der Gelder erfolgt über die drei Stadtteilbüros. Von den neu beantragten Geldern sind 412.000 Euro für Alt-Oberhausen, knapp 400.000 Euro für Sterkrade und 194.000 Euro für Osterfeld vorgesehen. 20 Prozent davon müssen aus der Stadtkasse aufgebracht werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen