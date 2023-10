City-Baustelle Oberhausen: Concordiastraße wird zum Nadelöhr

Oberhausen. Wer mit dem Auto zwischen Alt-Oberhausen und Lirich unterwegs ist, sollte die Concordiastraße meiden: Eine Baustelle sorgt für längere Staus.

Ein besonders viel befahrener Punkt im Oberhausener Straßennetz ist derzeit ein echtes Nadelöhr – gerade im Berufsverkehr: Die Baustelle im Verlauf der Concordiastraße in Lirich führt vor allem morgens und spätnachmittags zu längeren Staus.

In diesem Abschnitt, der auch die großen Kreuzungen mit der Bebelstraße und der Duisburger Straße umfasst, werden die Gehwege und die Fußgänger-Querungen umgebaut. Einzelne Fahrspuren entfallen deshalb; zudem ist an der Kreuzung Concordiastraße/Duisburger Straße ein Abbiegen aus Richtung Bero-Zentrum kommend in Richtung Duisburg nicht möglich.

Laut städtischem Baustellenfahrplan sollten die Arbeiten im August beginnen und bereits im September enden. Offenbar ist es bei dieser Planung zu Verzögerungen gekommen, so dass sich die Bauphase bis in den Oktober erstreckt.

