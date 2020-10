Oberhausen. Der Circus Paul Busch gastiert in Oberhausen vom 23. Oktober bis 1. November am Brammenring. An Familientagen sollen die Tickets weniger kosten.

Den Circus Paul Busch zieht es wieder auf die Festplätze. Darum wird das Zirkuszelt vom Freitag, 23. Oktober, bis zum Sonntag, 1. November, auch in Oberhausen aufgebaut. Als Kulisse haben sich die Zirkusleute eine normalerweise gut besuchte Gegend ausgesucht. Am Brammenring, gegenüber der Neuen Mitte Oberhausen und dem Centro Oberhausen, sollen möglichst viele Besucher unterhalten werden.

Während des Corona-Lockdowns lagen sämtliche Aktivitäten auf Eis. „Seit Beginn der Corona-bedingten Spielpause im März stand der Circus Paul Busch in seinem damaligen Spielort Fritzlar komplett fest, so wie es allen Zirkusunternehmen erging“, teilt der Zirkusbetrieb mit. „Das Zirkusteam war nicht untätig, hat ein Hygienekonzept erstellt und den Zirkus umgebaut. Es ist auch gelungen die Künstler und Mitarbeiter entweder weiter zu beschäftigen oder wieder ins Boot zu holen.“

Zirkus: Clown Hansi scherzt nicht nur für Kinder

Beim Circus Paul Busch gehören akrobatische Einlagen zum Programm. Eine Woche gastiert der Zirkus am Brammenring in Oberhausen. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Darum soll unter Corona-Regeln in Oberhausen auch der Spielspaß im Vordergrund stehen. Unter der künstlerischen Leitung von Paul Busch geht es um „Fantasie, Artistik und Magie“ – das Motto lautet: Arena der Attraktionen. Dafür hat der Zirkus vor allem Clown Hansi in seinem Programm etabliert, der bei den Kindern für Scherze sorgt.

25 Mitarbeiter, 29 Tiere – Pferde, Esel, Kamele, Ponys, verschiedene Rinder, Hunde und Ziegen reisen in der aktuellen Saison mit dem Circus Paul Busch durch das Land.

Bei der Pferdedressur von Chefdresseur Markus Frank kündigen die Macher argentinische Miniponys an, die als kleinste Pferde der Welt gelten. In dem Kuppelzelt mit 900 Sitzplätzen sollen keine Hilfsmasten die Sicht auf die Manege versperren, betont der Zirkus.

Das Zirkuszelt befindet sich am Brammenring 64, neben dem Einrichtungshaus Poco. „Am Mittwoch und Donnerstag um 16 Uhr, am Familientag, zahlen Erwachsene die Kinderpreise. Sonntags haben Muttis freien Eintritt“, schreibt der Zirkus. Die regulären Ticketpreise beginnen bei Kindern bei 15 Euro und bei Erwachsenen bei 20 Euro. Der Vorverkauf startet am Freitag, 23. Oktober, von 10 bis 12 Uhr an der Zirkuskasse. Weitere Informationen und Spielzeiten unter: www.circus-paul-busch.de