Christuskirche: Musikgenuss aus sächsischen Schlosskirchen

Oberhausen. Dieses Konzert kurz vor dem neuerlichen Lockdown hätte mehr Zuhörer verdient gehabt – selten gehörte Klänge in der Oberhausener Christuskirche.

Am Sonntag-Abend, gewissermaßen kurz vor Zuschnappen der Lockdown-Falle, präsentierten Karla Schröter und Willi Kronenberg ein selten gehörtes Programm für Barock-Oboe und Orgel in der Christuskirche in Alt-Oberhausen.

Für ihre Wiederbelebung alter, teils vergessener Musik wurden sie schon 2015 mit dem „Echo-Klassik“ ausgezeichnet. Die Namen der Komponisten dürften - bis auf Johann Sebastian Bach - einem breiteren Publikum ziemlich unbekannt sein, sie gehörten aber fast alle zum Kreis der Schüler oder Enkelschüler Bachs.

Hier wird ein Phänomen deutlich, das auch in anderen Künsten zu beobachten ist: Die Erinnerung späterer Generationen konzentriert sich immer auf einige wenige große Gestalten, die Neues in die Welt bringen. Der Fortschritt wird aber auch realisiert durch die vielen „kleinen“ Meister, die als Schüler der großen deren Errungenschaften verbreiten, zum Allgemeingut machen und dadurch zu Trägern einer breiten kulturellen Blüte werden.

Interessante Akzente

Dabei zeigten sich hier auch verschiedene interessante Akzente und Entwicklungstendenzen: Enge Anlehnung an die Manier des „alten“ Bach etwa bei dessen direktem Schüler Homilius, Aufnahme des ursprünglich durch Vivaldi inspirierten „gusto italiano“ bei Johann Ludwig Krebs, rokokohafte Verspieltheit bei Johann Wilhelm Hertel und schließlich bei einfacher Motivik auf heftige Kontraste setzender Sturm und Drang bei Johann Gottfried Müthel, um nur einige zu nennen.

Die Besetzung der Stücke „für Oboe und Orgel“ bedeutet nicht, dass die Oboe als virtuoses Soloinstrument im Sinne klassischer Konzerte hervortritt, sie wird vielmehr als besonders gesangliches Orgelregister behandelt, was dem eher gedeckten Klang der Barock-Oboe entspricht. Heftiger Beifall der unter Corona-Bedingungen leider nicht sehr zahlreichen Zuhörer lässt auf baldige Fortsetzung der Christuskirchen-Konzerte hoffen.