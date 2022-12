Charity-Konzert für die Tafel in Oberhausener Kultkneipe

Oberhausen. Die „Yesterday Allstars“ singen und spielen nicht nur zum Spaß, sondern spenden ihre Einnahmen Oberhausener Vereinen. Zwei Konzerte stehen an.

Die Oberhausener Tafel hat kürzlich einen dringenden Hilferuf an die Politik gesendet, weil mittlerweile 4000 arme Bürger mit Lebensmitteln ausgestattet werden müssen. Nun sorgt die beliebte Charity-Band „Yesterday Allstars“ mit zwei Live-Konzerten für (eine kleine) Unterstützung des Tafel-Vereins.

Das erste Konzert findet bereits an diesem Samstag, 3. Dezember, statt: In der Sterkrader Traditionsgaststätte „Klumpen Moritz“, Bahnhofstraße 30, lassen es die „Yesterday Allstars“ wieder live krachen.

Wer 18 Euro Eintritt spendiert, schlägt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Man erlebt einen Live-Auftritt, den schon bisher viele Fans der Band zu schätzen lernten: Die Band liefert handgemachte Musik für Liebhaber von Rock- und Popmusik. Und man sorgt mit seinem Eintrittsgeld für eine Spende an die Tafel. Der Einlass ist ab 17.30 Uhr, das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Das zweite Konzert spielen die „Yesterday Allstars“ am Samstag, 14. Januar 2023, ebenfalls ab 19 Uhr in der Sterkrader Kultkneipe. Der Eintritt beträgt auch hier 18 Euro.

Karten für beide Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf direkt beim „Klumpen Moritz“, aber auch noch an der Abendkasse. Die „Yesterday Allstars“ treten seit vielen Jahren nur noch für den guten Zweck auf. Nach der pandemiebedingten Pause startete die Band seit Sommer wieder durch – und spendete bereits 1500 Euro an den Verein „Oberhausen hilft e.V.“ für Kinder in Saporishja (Ukraine) und 350 Euro an den „Freundeskreis Kaisergarten e.V.“

Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen abendlichen Newsletter: Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung

Sie möchten mehr Nachrichten und Geschichten aus Oberhausen lesen? Hier geht’s zur WAZ-Stadtseite Oberhausen

Die WAZ Oberhausen finden Sie auch auf Facebook: Hier geht’s zur Facebookseite

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen