Centro: Zwei neue Shops - für einen wirbt Schweinsteiger

Oberhausen. Das Centro Oberhausen erhält noch vor Weihnachten zwei neue Geschäfte. Eröffnungstermine für Shops aus unterschiedlichen Branchen stehen fest.

Fröhlicher die Kassen nie klingeln… Noch in der Vorweihnachtszeit ziehen zwei weitere Händler im Centro Oberhausen ein. Der Juwelier Kraemer und der Modehändler Brax stehen in den Startlöchern. Beide eröffnen noch in dieser Woche.

Am Donnerstag, 7. Dezember, legt das Bekleidungsgeschäft Brax im Obergeschoss des Einkaufszentrums vor und startet in einer Ladeneinheit zwischen den Mitbewerbern Boss und Olymp. Brax gehört zum Leineweber-Unternehmen aus dem ostwestfälischen Herford.

Westfield Centro: Brax verkauft Pullover, Hosen und Hemden

Der Modespezialist verkaufte schon Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin. Im vergangenen Jahr machte Brax rund 303 Millionen Euro Umsatz. Knapp ein Drittel der Produkte gehen in den Export. Laut Unternehmensangaben beschäftigte Brax im Jahr 2022 knapp 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Brax verkauft Pullover, Hemden und Hosen für den Freizeitbereich und für geschäftliche Anlässe. Eine Werbefigur dürfte den Einkäufern durchaus bekannt vorkommen. Der Fußball-Weltmeister und heutige TV-Experte Bastian Schweinsteiger wirbt für eine Modelinie von Brax.

Westfield Centro: Kölner Juwelier zieht mit Shop zum Mitteldom

Einen Tag nach Brax steht im Westfield Centro die nächste Eröffnung an: Der Juwelier Kraemer startet am Freitag, 8. Dezember, und zieht am Mitteldom zwischen die Geschäfte Camp David/Soccx und Butlers. Kraemer verkauft Ringe, Ketten, Ohrringe und Armbänder. Die Kraemer-Gruppe wurde in den 1940er-Jahren gegründet und hat ihren Sitz in Köln. Zum Verbund zählen mehrere Juweliere.

Zuletzt hatte der Sportmodehersteller Adidas sein Geschäft im Einkaufszentrum eröffnet. Der große Store misst 620 Quadratmeter und ist auf Sportbekleidung, Schuhe und Accessoires ausgerichtet.

Westfield Centro: Shopping Mall zur Weihnachtszeit stark besucht

Kunden, die eine Reise zum Centro Oberhausen planen, sollten vor Weihnachten und zwischen den Jahren genügend Zeit einplanen. Da bis zum 23. Dezember auch der große Weihnachtsmarkt öffnet, sind gerade an den Wochenenden die Straßen voll. Auch die Shopping Mall ist stark besucht. Für schnelle Einkäufe empfiehlt sich der Vormittag unter der Woche. Das Westfield Centro öffnet die Geschäfte um 10 Uhr.

