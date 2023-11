Der Weihnachtsmarkts am Centro Oberhausen ist eröffnet.

Weihnachtsmarkt Centro-Weihnachtsmarkt eröffnet: So sieht die Budenwelt aus

Oberhausen. Der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen ist gestartet. Zünftige Musik, Fassanstich, erster Glühwein. So verlief der Auftakt zwischen 140 Hütten.

Eine kleine Gaudi wie bei einem Oktoberfest gehört beim Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen offenbar einfach dazu: Deftige Hammerschläge erklingen vor der Stillen Nacht. Der Fassanstich hat am frühen Freitagabend die Budenwelt mit knapp 140 Hütten am Platz der Guten Hoffnung zünftig eröffnet.

Centro-Chef Andreas Ulmer und Weihnachtsmarkt-Organisator Marcus Remark strahlten mit dem Flachau-Wirt Jakob Kaml fast wie die Lichterketten in der üppigen Dekoration. "Mein Zuhause ist noch lange nicht so schön geschmückt", sagte Ulmer bei der Eröffnung.

Après ohne Ski: In der Winterwelt neben der Rodelbahn drängten sich schon Besucherinnen und Besucher um die Freiluft-Theke. Das Wetter: kalt, aber trocken. Ein Wunschwetter, das die knapp 140 Beschicker der Weihnachtsmarkthütten wohl gerne bis zum Finale am Samstag, 23. Dezember, konservieren würden.

Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen: Spektakel und Ruhezonen

Der erste Blick in die schon früh stark besuchten Wege zwischen Platz der Guten Hoffnung, Centro-Promenade und Luise-Albertz-Platz zeigt: Die Dekoration hat die Ruhezeit ohne Weihnachtsmarkt schadlos überstanden. Überdimensionale Zuckerstangen hängen neben breiten Tannenzweigen.

Ein Räuchermännchen-Koloss wacht neben Holzspielzeug und gebrannten Mandeln über die ersten Bummel-Freunde. Die Schlemmerhütte „Hochsitz“ ist wie im Vorjahr eine ebenerdige Gastronomie ohne geschlossene obere Etage. Dafür haben die Macher in der Nachbarschaft zum Restaurant Louisiana einen kleinen Weihnachtswald mit Tannen, Rindenmulch und Sitzplätzen zum Ausruhen aufgebaut. Leise rieselt kein Schnee!

Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen: Glühwein kostet meist 4 Euro

Eher für Spektakel steht dagegen die Winterwelt, die an den Wochenenden viel Live-Musik verspricht. Auch der bekannte Schlagersänger Jörg Bausch wird für den späten Freitagabend noch erwartet. Der Auftritt dürfte aber voraussichtlich erst zum Finale gegen 23 Uhr erfolgen. Die Weihnachtsmarkthütten schließen am Eröffnungsabend um 21 Uhr. Die Winterwelt neben der Flachau-Alm macht bis 24 Uhr weiter.

Der Glühweinpreis bewegt sich zwischen 3,50 Euro und 4 Euro. Wobei Extras mehr kosten. Der Winzerglühwein liegt meist bei 4 Euro. Die ersten Henkeltassen wanderten schon Wimpernschläge nach der Eröffnung hurtig über die Theken - und klirrten beim kollektiven Zuprosten.

>>> Öffnungszeiten: So öffnet der Centro-Weihnachtsmarkt 2023

Der Weihnachtsmarkt zwischen Platz der Guten Hoffnung, Centro-Promenade und Luise-Albertz-Platz öffnet am Samstag, 18. November, von 10 bis 21 Uhr. Am Volkstrauertag, Sonntag, 19. November, zwischen 13 und 21 Uhr.

Ansonsten können Besucherinnen und Besucher von montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr stöbern. Freitags von 11 bis 22 Uhr. Samstags von 10 bis 22 Uhr. Und sonntags 11 bis 21 Uhr.

Es gibt Ausnahmen: Am Totensonntag, 26. November, öffnet der Weihnachtsmarkt von 18 bis 21 Uhr. Am Samstag, 23. November, schließen die Hüttenbetreiber zwei Stunden früher - nämlich um 20 Uhr.

