Centro-Weihnachtsmarkt: Dieser Schlagerstar singt zum Start

Der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen soll sich - wie hier im vergangenen Jahr - wieder mit Besuchern füllen. In der angeschlossenen Winterwelt am Platz der Guten Hoffnung treten Live-Musiker auf.

Oberhausen. Das Centro Oberhausen eröffnet den Weihnachtsmarkt - und die Winterwelt samt Showbühne. Zum Auftakt kommt ein bekannter Schlagerstar vorbei.

Knapp 140 Hütten mit Gastronomie, Handwerk und Geschenkartikel - der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen legt am Freitag, 17. November, um 17 Uhr endlich los. Zwischen Platz der Guten Hoffnung, Centro-Promenade und Luise-Albertz-Platz wird zudem vorweihnachtliche Musik aus den Boxen säuseln. Doch dabei bleibt es nicht.

Neben der Hintergrundmusik öffnet beim Centro-Weihnachtsmarkt auch eine Open-Air-Fläche samt einer großen Live-Bühne, die für Solo-Musiker und Bands reserviert wird. Ein Hauch von Après-Ski könnte sich in der Winterwelt breit machen. Denn der Musikbereich neben der Flachau-Alm und der angeschlossenen Rodelbahn startet am Freitag ebenfalls in die Saison.

Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen: Jörg Bausch singt im Doppelpack

Im Sommer öffnete an gleicher Stelle noch der Centro-Beach mit aufgeschüttetem Sandstrand. Jetzt übernehmen die Winterbeats. Dass diese nicht immer etwas mit Weihnachten zu tun haben müssen, beweist direkt zum Auftakt ein bekannter Schlagersänger.

Jörg Bausch schaut mit seinen Hits „Ein Tornado“, „Dieser Flug“ und „Wie ein Wolf in der Nacht“ vorbei. Zwar startet am Freitag gegen 17 Uhr die Eröffnungsfeier, der Essener Schlagersänger wird allerdings erst im späteren Verlauf des Abends erwartet. Während der Weihnachtsmarkt um 21 Uhr schließt, bleibt die Winterwelt bis etwa 24 Uhr geöffnet.

Am Samstag, 18. November, haben die Initiatoren mit den Groove Delighters eine Band verpflichtet, die eine gemischte Tüte an bekannten Cover-Hits spielt. Am Freitag, 24. November, und Samstag, 25. November, übernehmen die Emsperlen. Eine Woche später, am Freitag, 1. Dezember, und Samstag, 2. Dezember, spielt die Band Deluxe.

Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen: Winterwelt beschallt an Wochenenden

In der Adventszeit wird es auch musikalisch winterlich: Die österreichische Gruppe Nordwand ist am Freitag, 8. Dezember, und Samstag, 9. Dezember, für die Stimmung zuständig. Die Bamberger legen nicht minder zünftig am Freitag, 15. Dezember, und Samstag, 16. Dezember, in der Winterwelt nach.

Für das Finale am vorletzten Weihnachtsmarkt-Abend, Freitag, 22. Dezember, haben die Macher gleich eine doppelte Ladung an Stimmungskanonen verpflichtet. Einmal gibt Jörg Bausch eine Zugabe und tritt noch einmal auf. Zudem wollen die Mallorca Cowboys („Das rote Pferd“) die Glühweingläser erheben. Die Winterwelt bietet an den Wochenenden zwischen 20 und 24 Uhr Live-Unterhaltung. Eintritt frei.

