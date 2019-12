Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Centro-Weihnachtsmarkt bis Montag

Der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen öffnet am Montag, 23. Dezember, zum letzten Mal in diesem Jahr. Allerdings gibt es für den Tag vor Heiligabend kürzere Öffnungszeiten.

Besucher, die kurz vor dem Fest stöbern wollen, haben von 11 bis 20 Uhr die Gelegenheit dazu.