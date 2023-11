Centro-Weihnachtsmarkt: An diesen Tagen fahren mehr Busse

Viele Besucherinnen und Besucher reisen mit Bus und Bahn zum Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen. Zusatzbusse fahren nicht an allen Öffnungstagen.

Oberhausen. Der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen lockt zehntausende Besucher an. Darum fahren mehr Busse. Bei zwei Linien ändert sich die Wegstrecke.

Alle Jahre wieder öffnet nicht nur der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen (Freitag, 17. November, 17 Uhr). Zum wiederkehrenden Ritual zählt bei Besucherinnen und Besuchern auch, die Anreise zu planen. Da viele Stöberfreunde den Glühwein kosten wollen und auch auf proppenvolle Straßen keine Lust haben, fällt die Wahl häufig auf Bus und Bahn.

Darum erweitern die Stadtwerke Oberhausen (Stoag) nun die Frequenz ihrer Busse auf der Trasse zwischen dem Hauptbahnhof Oberhausen und Sterkrade Bahnhof. Auf dieser Route reisen die meisten Fahrgäste zum Westfield Centro. Vom Hauptbahnhof aus sind es vom Bussteig 1 aus gerade einmal fünf Minuten Fahrt bis zur Haltestelle „Neue Mitte“.

Westfield Centro: Zusätzliche Busse fahren auch am Black Friday

Die zusätzlichen Busse verkehren allerdings nicht an allen Tagen, sondern nur an den Wochenenden bis zum Weihnachtsfest. Und zwar samstags zwischen 14 und 24 Uhr sowie sonntags zwischen 12 und 20 Uhr. Auch am anstehenden Rabatt-Tag „Black Friday“ am Freitag, 24. November, und am Ferien-Wochenende am Samstag, 6. Januar 2024, und Sonntag, 7. Januar 2024, setzt die Stoag mehr Busse ein.

Wer nicht ganz auf das Auto verzichten möchte, kann auch den Park & Ride-Parkplatz (Werthfeldstraße) neben dem Olga-Park ansteuern. Von dort ist es nur eine Haltestelle bis zum Centro.

Westfield Centro: Buslinien SB94 und 961 ändern ihre Wegstrecke

Die Stadtwerke rechnen an den Wochenenden mit erheblichen Staus auf der Osterfelder Straße und Essener Straße. Davon betroffen sind auch die Buslinien SB94 und 961, die normalerweise nicht über die vom Straßenverkehr entkoppelten Bus-und-Bahn-Trasse zum Centro fahren.

Daher endet die Linie SB94 bereits an der Haltestelle Olga-Park - und wendet dort. Die Busse der Linie 961 fahren eine Umleitung über die Trasse. Als Ersatz sind Kleinbusse als Shuttle auf der Osterfelder Straße und Essener Straße zwischen den Haltestellen Bahnhof Osterfeld-Süd und Hansastraße im Einsatz.

