Centro: Verkaufsoffener Sonntag und Ferien-Öffnungszeiten

Oberhausen. Das Centro Oberhausen öffnet in den Weihnachtsferien anders als sonst. Der nächste verkaufsoffene Sonntag mit Programm steht in den Startlöchern.

Der Weihnachtsmarkt wird am Centro Oberhausen derzeit abgebaut. Einzelne Hütten sind bereits verschwunden. Umtausch, Weihnachtsgeld ausgeben, freie Zeit nutzen: Der Einkaufstüten-Lauf in die Geschäfte ist indes kaum abgeebbt.

Das liegt auch daran, dass in den Weihnachtsferien in der Shopping Mall erweiterte Öffnungszeiten gelten. So öffnet das Centro Oberhausen am Donnerstag, 28. Dezember, Freitag, 29. Dezember, und Samstag, 30. Dezember, zwischen 10 und 22 Uhr und damit zwei Stunden länger als sonst. Diese Tage bilden zugleich den letzten Schub der erweiterten Öffnungszeiten des Advent- und Christmas-Shoppings. Das Centro hatte seine Öffnungszeiten bereits seit Ende November verlängert.

Centro Oberhausen: Erweiterte Öffnungszeiten enden am Samstag

Da Silvester, 31. Dezember, auf einen Sonntag fällt, bleibt das Einkaufszentrum an diesem Tag geschlossen. Gleiches gilt für den Neujahrs-Feiertag am Montag, 1. Januar 2024. Ab Dienstag, 2. Januar 2024, kehren die knapp 250 Shops und Imbisse zu den regulären Öffnungszeiten zurück. Das Westfield Centro hat dann montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Eine Ausnahme gibt es trotzdem: Der erste verkaufsoffene Sonntag naht. Am Sonntag, 7. Januar 2024, können Kunden zwischen 13 und 18 Uhr einkaufen. Das Einkaufszentrum flankiert den Konsum-Reigen mit einem Kulturfestival und kündigt die Veranstaltung „Arts'n'Acts“ an - eine Premiere.

Centro Oberhausen: Kunst- und Kulturfestival in der Shopping Mall

Laut Westfield Centro werden Walking Acts unterwegs sein. Workshops und Ausstellungen sollen öffnen. So ist das Theater Oberhausen als Teilnehmer angekündigt. Das Schauspielhaus möchte mit seinem Urban-Arts-Tanz-Ensemble einen Tanzkurs für Kinder durchführen.

Auch Straßentheater, Zauberkünstler, Poetry Slam und Graffiti-Kunstwerke werden ebenso dabei sein wie der Kabarettist Nito Torres. Als Schirmherr ist der ehemalige Ebertbad-Chef und RWO-Präsident Hajo Sommer involviert. Das Centro möchte „Arts'n'Acts“ am Samstag, 6. Januar 2024, und Sonntag, 7. Januar 2024, auf den Weg bringen.

