Centro: Verkaufsoffener Sonntag - Kunden stehen Schlange

Oberhausen. Der verkaufsoffene Sonntag samt Reisemesse lockt im Centro Oberhausen zehntausende Menschen an. Anreise entspannt. Ein Shop bleibt geschlossen.

Vorhang auf zum nächsten Shopping-Akt! Das Centro Oberhausen hat zum verkaufsoffenen Sonntag geladen - und zehntausende Kundinnen und Kunden folgen. Schon früh sind die Gänge der Shopping-Mall ordentlich gefüllt.

Draußen prasselt der Regen gegen das Dach. Die Menschen hetzen mit aufgesetzten Kapuzen über die Centro-Promenade. „Das Wetter ist schlecht, also verpassen wir sonst nichts“, meint eine Familie. „Unter der Woche ist es mir zu stressig. Ich muss länger arbeiten“, sagt ein Berufstätiger.

Die Anreise ist noch kein Vergleich zur Vorweihnachtszeit. Die inneren Centro-Parkhäuser sind zwar schnell dicht. Aber die Straßen bleiben bis zum frühen Nachmittag mäßig gefüllt. Auch an den Autobahnausfahrten stauen sich noch keine Fahrzeugkarossen weit zurück.

Westfield Centro: Wartezeiten für Lego und Zimtschnecken

Viele Kunden shoppten offensichtlich schon am Samstag. Durch die am frühen Abend startende „Schlagernacht des Jahres“ in der Arena sind 12.000 zusätzliche Besucherinnen und Besuchern unterwegs. Davon profitierte auch die Freizeit- und Reisemesse. Die Aussteller bauten ihre Stände drei Tage lang im Centro-Untergeschoss auf. 25 Firmen und Verbände sorgen für recht zufriedene Gesichter. Der Zirkus „Flic Flac“ lässt die Akrobaten turnen. Auch ein Spezialist für Japan-Reisen ist dabei.

Geschiebe bleibt in den Centro-Gängen meist aus. Vor zwei Läden bilden sich allerdings Warteschlangen. Der frisch eröffnete Zimtschnecken-Bäcker „Cinnamood“ gibt seine Süßigkeit im Akkord aus. Zwischenzeitlich zieht sich die Schlange bis zum Mitteldom.

Westfield Centro: Apollo Optik bleibt am Sonntag geschlossen

Auch für Weihnachten schauen Kunden schon in die Regale. Der Lego-Store ist dicht umlagert. Ein Flugzeug-Baumodell der Concorde gibt es für 200 Euro. Ein Lego-Schild der Marvel-Figur Captain America kostet 210 Euro. Der Lego-Bausatz eines Sternenzerstörers aus Star Wars ist am Sonntag schon ausverkauft.

Rund 230 Läden, Restaurants und Imbisse öffnen im Einkaufszentrum. Ein Geschäft bleibt allerdings überraschend zu. Apollo Optik ist abgedunkelt, die Türen sind dicht. Ein kleiner Zettel gibt Auskunft: „Aus technischen Gründen geschlossen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen