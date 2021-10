Centro, Sterkrade, Osterfeld: Hier wird diese Woche geimpft

Das mobile Impfteam der Stadt ist weiterhin in Oberhausen unterwegs. In dieser Woche wird wieder an unterschiedlichen Orten geimpft.

Oberhausen. Das mobile Impfteam der Stadt ist weiterhin in Oberhausen unterwegs. In dieser Woche wird wieder an unterschiedlichen Orten geimpft.

Die Stadt Oberhausen unterstützt die niedergelassenen Ärzte weiterhin bei der Impfkampagne. Seit dem 1. Oktober sind die Impfzentren geschlossen. Seitdem sind die Hausärzte für Impfungen gegen das Coronavirus zuständig. Diese Woche wird das mobile Impfteam der Stadt wieder an vier Orten den Impfstoff für die Bevölkerung zur Verfügung stellen.

Am Dienstag, 19. Oktober, steht das Impfteam von 10 bis 15 Uhr am Marktplatz in Osterfeld, Gildenstraße 10. Einen Tag später, am Mittwoch, 20. Oktober, können sich Interessierte ihren Pieks ebenfalls zwischen 10 und 15 Uhr auf dem Platz am Sterkrader Tor, direkt neben der Sparkasse, abholen.

Möglichkeit zum Impfen auch am Bero-Center

An den beiden Donnerstagen, 21. und 28. Oktober, wird das Impfteam zwischen 10 und 14.30 Uhr auf dem Platz vor der Oase am Centro bereitstehen. Und am Montag, 25. Oktober, wird am Eingang Nord des Bero-Centers, an der Concordiastraße 32, geimpft.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren werden mit einem mRNA-Impfstoff (BioNTech oder Moderna) geimpft. Wer zur Erstimpfung kommt, erhält einen Termin für die Zweitimpfung. Mitbringen müssen die Impfwilligen ein amtliches Ausweisdokument (Personalausweis) und – sofern vorhanden – ihren Impfausweis.

Corona-Impfung: so unbürokratisch wie möglich

Nicht zwingend nötig, aber um die Wartezeiten möglichst gering zu halten, sollten außerdem folgende Vordrucke ausgefüllt und mitgebracht werden: das Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung gegen COVID-19 mit mRNA-Impfstoff und der Anamnese- und Einwilligungsbogen. Die Vordrucke und weitere Infos gibt’s auf der Internetseite oberhausen.de/impfen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen